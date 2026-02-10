Mila Kunis rechnete nicht mit der Liebe zu Ashton Kutcher

Mila Kunis (42) hat offenbart, dass keiner in ihrem Umfeld – einschließlich ihrer selbst – ihre Beziehung zu Ashton Kutcher (48) vorausgesehen hat. Die Schauspielerin erzählte WSJ Style: "Wenn jemand sagt, er hätte es kommen sehen, ist das eine Lüge." Auch ihre Eltern seien zunächst überrascht gewesen. Mila und Ashton, die Ende der 90er-Jahre zusammen in der Serie "Die wilden Siebziger" spielten, trafen sich 2012 bei den Golden Globe Awards wieder. Dieses Wiedersehen war der Startschuss für eine Liebe, die drei Jahre später in einer Hochzeit gipfelte.

Wie Mila weiter erzählte, war es tatsächlich ein besonderer Moment, als sie sich nach mehreren Jahren bei der Verleihung wiedersahen. Obwohl sie während der Zeit immer ein wenig Kontakt gehalten hatten, sei dieses Treffen für beide anders gewesen. "Wir sahen uns, und jeder fand den anderen plötzlich ganz gut", plauderte sie aus. Das Paar hat seitdem eine starke Verbindung aufgebaut, die nach fast einem Jahrzehnt Ehe dank ihres gemeinsamen Humors besonders lebendig bleibt. Heute sind sie die stolzen Eltern von Wyatt und Dimitri.

Ashton selbst schwärmte kürzlich in einem Interview darüber, welche Bedeutung seine Familie für ihn hat. Der Schauspieler bezeichnete die Rolle als Vater und Ehemann als seine absolute Traumrolle und erklärte, wie sehr er es liebe, Zeit mit seinen Kindern und Mila zu verbringen. "Ich bin der glücklichste Mensch, den ich kenne", sagte er E! News und betonte, dass er sein Leben – mit all seinen Höhen und Tiefen – nicht eintauschen würde.

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher im April 2023

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Dezember 2000

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Schauspieler