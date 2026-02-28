Nackte Tatsachen: Anthony Ramos vor Ashton Kutcher entblößt

Anthony Ramos (34) musste für die neue FX-Serie "The Beauty" eine besonders ungewöhnliche Szene drehen. Vollkommen nackt stand er vor seinem Kollegen Ashton Kutcher (48). In dem Sci-Fi-Thriller, der auf den gleichnamigen Graphic Novels von Jeremy Haun und Jason A. Hurley basiert, spielt Anthony einen mysteriösen Auftragskiller namens Antonio, der für Ashtons Milliardärs-Charakter Byron Forst arbeitet. In einer aktuellen Episode wird Antonios Verwandlung in sein jüngeres, schöneres Selbst gezeigt. Dabei steigt er komplett nackt aus einem fleischigen Kokon, während Ashtons Figur ihn begutachtet. "Ashton hat mich studiert und ich war splitternackt", erzählte Anthony dem Magazin People. Der Schauspieler bezeichnete die Szene als eine der denkwürdigsten seiner Zeit am Set und nannte sie "verrückt".

Die größte Herausforderung bei dem Dreh war für Anthony allerdings nicht die Nacktheit, sondern ein ganz anderes Detail. Seine Figur trägt eine Augenklappe aus Metall, die ihm einiges abverlangte. "Ich musste die Augenklappe auf mein Auge setzen, aber ich musste meine Wange ein wenig anspannen, um sicherzustellen, dass sie hält", erklärte er seine Schwierigkeiten. "Also mache ich dieses komische Gesicht, auf dem ich so intensiv wirke, dabei versuche ich eigentlich nur, meine Wange so sehr anzuspannen, dass die Augenklappe hält." Die Augenklappe durchlief mehrere Entwürfe, bevor die finale Version ausgewählt wurde. Bei einem der Testmodelle konnte Anthony überhaupt nichts mehr sehen und lehnte dieses Design direkt ab.

Besonders genoss Anthony die Zusammenarbeit mit Jeremy Pope, der in der Serie einen frühen Empfänger der "Jungbrunnen-Droge" spielt, um den sich sein Charakter kümmert. "Es war wirklich großartig", schwärmte der "Hamilton"-Darsteller über Jeremy, den er bereits seit 15 Jahren kennt. "Ich hatte Tage am Set, an denen es sich nicht einmal wie Arbeit anfühlte. Es war wie: 'Ich kann nicht glauben, dass wir gerade hier sind und 10, 11, 12 Stunden am Stück lachen.' Es war wirklich einer der lustigsten Jobs, die ich je hatte." Neue Folgen der Serie "The Beauty", die unter anderem in Venedig gedreht wird, werden mittwochs bei FX ausgestrahlt. Das Finale läuft am 4. März. In Deutschland ist die Serie auf Disney+ verfügbar.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ashton Kutcher und Anthony Ramos, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alexander, Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher und Rebecca Hall bei der UK-Premiere von "The Beauty"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, Bella Hadid, Rebecca Hall, Evan Peters und Isabella Rossellini bei der Premiere "The Beauty"