So trainiert Ina Borck ihren Körper nach dem Schlaganfall

Social-Media-Star Ina Borck (30) gewährt ihren Fans jetzt einen neuen, sehr persönlichen Einblick in ihren Reha-Alltag. In ihrer Instagram-Story zeigt die Influencerin, wie sie in einem Therapiezentrum intensiv an ihrer Genesung arbeitet. Gemeinsam mit ihrem Therapeuten trainiert sie gezielt ihr Gleichgewicht und ihre Reaktionsfähigkeit. Dabei zeigt Ina ungeschönt, wie herausfordernd die Übungen für sie nach wie vor sind und wie viel Kraft, Geduld und Überwindung jeder einzelne Fortschritt erfordert.

In einem der Clips drückt Ina mit den Füßen abwechselnd leuchtende Knöpfe an einer Wand. Dafür muss sie ihr Gewicht immer wieder kontrolliert von einer Seite auf die andere verlagern und dabei das Gleichgewicht halten. "Gewichtsverlagerung auf links bzw. auf rechts – voll die Überwindung bei jedem Schritt", schreibt sie zu den Aufnahmen auf Instagram. "Am Anfang der Woche hab ich mich ohne Festhalten kaum getraut und jetzt geht es schon viel sicherer." Die Fortschritte scheinen Ina Mut zu machen und zeigen, dass sich ihr Training Schritt für Schritt auszahlt.

Erst kürzlich hatte Ina bereits offen darüber gesprochen, wie anspruchsvoll selbst vermeintlich einfache Bewegungsabläufe seit ihrem Schlaganfall für sie geworden sind. So erklärte sie ihren Fans, dass ihr selbst das Gehen viel abverlangt: "Laufen ist für mich nicht so eine komplette Selbstverständlichkeit, wie das jetzt einfach bei einem gesunden Menschen der Fall ist." Trotzdem lässt sich Ina nicht entmutigen und arbeitet mit viel Ehrgeiz weiter an ihrer Genesung. Es bleibt abzuwarten, welche Fortschritte sie als Nächstes mit ihrer Community teilen wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck beim Training, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck im August 2025