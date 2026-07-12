Nach harter Reha: Ina Borck zieht überraschendes Fazit

Drei Wochen intensiver Therapie liegen hinter Social-Media-Star Ina Borck (30) – und die Influencerin meldet sich nun mit einem persönlichen Rückblick bei ihren Followern. In einem Instagram-Reel spricht ihr Partner Fabian mit ihr über die Zeit in der Reha und fragt, was sie aus der Intensivtherapie mitnehme. Inas Antwort darauf klingt zunächst überraschend selbstkritisch, endet aber mit einer klaren Erkenntnis: "Ich habe immer das Gefühl, dass ich selbst einfach so gar nichts kann. Und eine Sache, die ich gesehen habe: Ich kann eigentlich viel mehr, als ich selbst immer glaube."

Neben diesem neu gewonnenen Selbstvertrauen hat Ina auch ganz konkrete Werkzeuge aus der Therapie mitgenommen. Ihre Therapeuten hätten ihr zahlreiche Übungen gezeigt, die sie jetzt zu Hause weiterführen könne. Diese möchte sie konsequent in ihren Alltag integrieren – denn die Fortschritte, die sie dabei erlebt, geben ihr nach eigenen Worten neuen Antrieb: "Diese Fortschritte, die dadurch auch gekommen sind, geben mir einfach so voll den Schub. Und ich hab so richtig Bock, direkt noch weiterzumachen. Deswegen wird jetzt noch härter trainiert", sagt sie im Reel.

Ina befindet sich seit einiger Zeit auf dem Weg der Genesung nach einem Schlaganfall. In ihrer Reha arbeitet sie seither intensiv an ihrer körperlichen Wiederherstellung – etwa an Gleichgewicht und Reaktionsfähigkeit – und hat dabei stets offen gezeigt, wie herausfordernd jeder einzelne Schritt ist und wie viel Kraft er erfordert. Vor Kurzem sprach Ina auch über ein Thema, das viele Fans umtreibt: das Abnehmen. In einer Instagram-Fragerunde stellte sie klar, dass aktuell die Therapie ganz klar Vorrang habe. In ihrer Instagram-Story verriet sie: "Die Therapie ist super anstrengend und verlangt viel von mir ab, sodass mein Fokus derzeit auf meiner Recovery liegt." Sie sei körperlich und mental am Limit gewesen.

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Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

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Instagram / inaontour Ina Borck beim Training, 2026

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026