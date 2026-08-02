Kritik an Videos: Ina Borck macht einem Follower eine Ansage

Ina Borck (30) spricht seit Jahren offen über den Schlaganfall, den sie vor rund vier Jahren erlitt. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower regelmäßig mit, berichtet über ihre Fortschritte, persönliche Erfahrungen und ihren Umgang mit den Folgen der Erkrankung. Dabei gewährt sie immer wieder sehr private Einblicke in ihren Alltag und zeigt, wie sie mit den körperlichen und emotionalen Herausforderungen nach dem Schicksalsschlag umgeht. Doch nicht jeder kann mit ihren Inhalten etwas anfangen: Ein Nutzer kritisierte zuletzt, dass es in ihren Videos immer um dasselbe gehe – und sie dabei stets von der Couch aus spreche. Nun reagiert Ina öffentlich auf den Kommentar und findet deutliche Worte.

In ihrer Antwort erklärt die Social-Media-Bekanntheit zunächst, warum ihr diese Offenheit so wichtig ist. "Ich bin mega stolz auf mich, dass ich jetzt nach vier Jahren irgendwie überhaupt schaffe, über die ganzen Sachen zu reden. Das sind auch keine Geschichten, sondern das sind einfach Sachen, die ich erlebt habe und die ich teile. Und ich konnte wirklich sehr, sehr lange nicht darüber sprechen, ohne dass ich angefangen habe zu heulen", betonte sie. Den Vorwurf, ihre Videos immer am selben Ort zu drehen, weist sie ebenfalls zurück. Zu Hause habe sie schließlich die passenden Bedingungen und fühle sich dort wohl, gerade wenn es um sehr persönliche Themen gehe. "Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ich anfangen sollte, über total emotionale Themen auf der Straße zu sprechen", erklärt sie.

Ihren Humor hat Ina trotz der Kritik nicht verloren. Um den Kommentar aufzugreifen, setzt sie sich kurzerhand demonstrativ auf die Toilette und filmt dort weiter. "Nur für dich habe ich mich jetzt hier aufs Klo gesetzt. Gefällt es dir jetzt hier besser?", scherzt sie in ihrem Beitrag und fügt hinzu, dass sie dort schließlich auch gutes Licht habe. Seit ihrem Schlaganfall gibt die Content-Creatorin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, ihre Reha-Fortschritte und die Herausforderungen, die die Erkrankung mit sich bringt. Mit ihrer offenen Art möchte sie anderen Mut machen und zeigen, wie ihr persönlicher Weg zurück ins Leben aussieht.

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Instagram / inaontour Ina Borck, Social-Media-Bekanntheit

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Instagram / inaontour Ina Borck, Social-Media-Bekanntheit

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Instagram / inaontour Ina Borck beim Training, 2026