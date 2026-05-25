Nach Schlaganfall: So komplex ist das Laufen für Ina Borck

Auf Instagram hat Ina Borck (30) jetzt offen darüber gesprochen, wie schwierig das Laufen für sie ist – und das als direkte Reaktion auf eine Follower-Nachricht. Jemand hatte ihr geraten, doch einfach joggen zu gehen, um abzunehmen. Die Social-Media-Bekanntheit erklärte daraufhin ihren Fans, warum das für sie alles andere als selbstverständlich ist: "Laufen ist für mich nicht so eine komplette Selbstverständlichkeit, wie das jetzt einfach bei einem gesunden Menschen der Fall ist."

Bevor sie überhaupt einen einzigen Schritt machen kann, muss Ina im Kopf einen ganzen Plan durchdenken. Sie überlegt dabei, ob es in der Nähe etwas gibt, woran sie sich im Notfall festhalten könnte, ob der Untergrund sicher ist und ob sie einen stabilen Stand hat. Hinzu kommt die Frage nach dem Gleichgewicht, das sie mitunter aus dem Nichts ins Wanken bringen kann. "Manchmal traue ich mich auch wirklich einfach nicht loszugehen, weil ich vielleicht irgendwie nicht so sicher bin", erklärte sie. Gerät sie bei einem Schritt ins Schwanken, ist der nächste automatisch ebenfalls unsicher – ein Zusammenspiel aus Planung, Körperkontrolle und Gleichgewichtsgefühl, das bei jedem einzelnen Schritt von vorn beginnt.

Für Ina ist der Alltag seit ihrem Schlaganfall mit körperlichen Herausforderungen verbunden, die von außen nicht immer sichtbar sind. Zuletzt hatte sie ihren Followern mitgeteilt, dass sie sich wieder mehr körperliche und mentale Stärke aufbauen möchte – und dabei vor allem auf sich selbst hören will, ohne Druck von außen. Mit ihrem aktuellen Video macht sie deutlich, weshalb gut gemeinte Ratschläge für sie eine ganz andere Dimension haben als für Menschen ohne diese Einschränkungen: "Also, wenn ihr einfach manchmal so Sachen voraussetzt, so 'ja, mach doch einfach'. Laufen ist für mich nicht einfach 'Ich gehe einfach mal los'."

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin