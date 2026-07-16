Enttäuscht: Ina Borck hat ihr Reha-Ziel nicht erreicht

Nach drei Wochen in der Intensiv-Reha hat sich Influencerin Ina Borck (30) jetzt mit einem heiß ersehnten Update zu ihrer Gesundheit an ihre Follower gewandt: Ihr selbst gesetztes Ziel hat sie leider nicht erreicht. In einem Instagram-Reel zeigt die 30-Jährige, die im Alter von 26 Jahren einen Schlaganfall erlitten hat, worum es dabei geht – nämlich zwei Stufen im eigenen Haus ganz ohne Festhalten zu bewältigen. Die kleinen Höhendifferenzen, die im gesamten Wohnhaus verteilt sind, sind für sie nach wie vor eine Herausforderung. "Ich habe mein Ziel von den drei Wochen Reha leider nicht geschafft", resümiert sie. Dennoch betont sie, dass sie sich davon nicht entmutigen lassen will.

In dem Video demonstriert Ina, wie weit sie bereits gekommen ist: Sie stützt sich mit einer Hand an der Wand ab, um die Stufen sicherer hochgehen zu können. Komplett frei klappt es noch nicht, aber die Richtung stimmt. "Ich glaube, bald bin ich so weit, dass die auf jeden Fall auch frei gehen", überlegt die Social-Media-Beauty, die vor rund einem Jahr ihre Bisexualität öffentlich machte, merklich zuversichtlich. Danach möchte sie sich ans Runtergehen wagen – denn Geländer gibt es in ihrem Zuhause keine. In ihrer Instagram-Story erklärt sie außerdem, dass sie ihre Follower weiterhin an ihrem Fortschritt teilhaben lassen will, und fragt, in welchem Rhythmus sie Updates teilen soll – täglich, wöchentlich oder monatlich.

Erst vor wenigen Tagen hatte Ina, die von 2016 bis 2024 mit ihrer Partnerin Vanessa (29) liiert war, in einem anderen Reel gemeinsam mit ihrem derzeitigen Partner Fabian auf die intensive Reha-Zeit zurückgeblickt. Damals zog sie trotz aller Strapazen ein erstaunlich positives Fazit: Ina erklärte, dass sie durch die Therapie gemerkt habe, wie viel sie eigentlich schon leisten kann. Nun zeigt sich: Es gibt trotzdem noch Ziele, an denen sie weiterarbeiten möchte – und Ina, die 2021 als Teil des erfolgreichen Influencer-Paares auf dem Kanal "Coupleontour" berühmt wurde, nimmt ihre Community dabei mit.

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Instagram / inaontour Ina Borck beim Training, 2026

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Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, Mai 2025

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AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen