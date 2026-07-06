Nach Ehe mit Vanessa: Will Ina Borck ihren Fabi heiraten?

Wird Influencerin Ina Borck (30) bald erneut vor den Traualtar treten? In einer Fragerunde auf Instagram stellten ihre Follower der Socialmediastarin genau diese Frage – und die gab bereitwillig Auskunft. Demnach soll ihr Freund Fabi zuletzt durchaus deutliche Andeutungen in Richtung Heirat gemacht haben. "Fabi hat letztens so Anzeichen gemacht", schrieb Ina. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass das Paar keinen Druck auf sich ausübt: "Wir wissen beide, dass wir uns lieben und auch zusammenbleiben wollen, aber machen uns keinen Druck. Wir sind jetzt auch noch nicht sooo lange zusammen, dass man da etwas überstürzen muss. Aber ich warte einfach mal ab."

Ein weiteres Thema, das die Community interessierte, war die Frage nach einem möglichen Ehevertrag. Hier sind Ina und Fabi unterschiedlicher Meinung. Während er einem solchen Vertrag grundsätzlich positiv gegenübersteht, ist die Influencerin eher skeptisch. Fabi argumentiere dabei nicht mit materiellen Dingen, sondern vor allem mit dem Miteinander: "Er begründet es immer damit, dass es besser ist, Regelungen für die Zukunft zu finden, solange man sich liebt, als in einer Phase, wo man sich vermutlich die Köpfe abreißen möchte. Das bezieht sich überwiegend aber auch auf den Umgang miteinander, nicht auf Materielles", erklärte Ina auf Instagram.

Für Ina ist das Thema Ehe auch deshalb besonders sensibel, weil sie bereits einmal verheiratet war. Die Content-Creatorin hatte in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, dass sie aus der Beziehung mit ihrer Ex-Partnerin Vanessa (29) viel für sich mitgenommen hat. Heute scheint sie mit Fabi angekommen zu sein, mit dem sie schon seit Studienzeiten befreundet ist und zu dem sich über die Jahre mehr als Freundschaft entwickelt hat. Aus ihrer Community erhält das Paar immer wieder zahlreiche Fragen rund um Liebe, Alltag und Zukunftspläne. Auf Social Media lässt Ina ihre Fans regelmäßig daran teilhaben, wie sie und ihr Partner ihre Beziehung Schritt für Schritt weiter aufbauen – ganz ohne Eile, aber mit viel gegenseitigem Vertrauen.

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Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

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Instagram / inaontour Ina Borck beim Training, 2026