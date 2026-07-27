Ina Borck spricht Klartext: Deshalb verlor sie viele Freunde

In einer Fragerunde auf Instagram hat sich Influencerin Ina Borck (30) offen ihren Followern gestellt – und dabei auch eine persönliche Frage nicht ausgelassen. Ein Fan wollte wissen, ob sie noch Freunde aus der Zeit vor ihrem Schlaganfall und ihrer Ehe mit Ex-Frau Vanessa Borck (29) hat. Inas Antwort war ehrlich und selbstkritisch: Viele alte Kontakte sind demnach über die Jahre verloren gegangen – und das, wie sie selbst einräumt, zumindest teilweise durch ihr eigenes Verhalten.

"Nicht mehr viele, nein. ABER das ist zum Teil auch meine eigene Schuld", schrieb Ina auf Instagram. Als sie mit ihrem neuen Freund Fabi zusammengekommen sei, habe das Paar zunächst sehr viel Zeit zu zweit verbracht. Dabei habe sie sich vor allem bei vielen Kollegen nicht mehr proaktiv gemeldet – und diese hätten sich umgekehrt auch nicht bei ihr zurückgemeldet, sodass die Kontakte nach und nach eingeschlafen seien. Erschwerend kam laut Ina hinzu, dass Fabi nicht in der Öffentlichkeit präsent sein wollte: "Zumal Fabi auch nicht ins Internet wollte, machte es das schwieriger mit anderen Influencern Zeit zu verbringen, da es sich meist nur um Content, Content & Content dreht."

Ina hatte im Jahr 2022 einen schweren Schlaganfall erlitten. Im September 2024 gaben sie und ihre damalige Frau Vanessa ihre Trennung bekannt. Mit Fabi ist der Socialmediastar inzwischen glücklich zusammen. Zuletzt verriet Ina ebenfalls in einer Instagram-Fragerunde, dass Fabi bereits Andeutungen in Richtung einer gemeinsamen Hochzeit gemacht habe – Druck mache sich das Paar dabei aber keinen.

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Instagram / inaontour Ina Borck im August 2025

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Instagram / inaontour Ina Borck, Dezember 2025

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Instagram / inaontour Ina Borck, September 2025