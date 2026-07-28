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Ina Borck
Hack statt Sahne: Ina Borck backt skurrile Torte für Fabi

Hack statt Sahne: Ina Borck backt skurrile Torte für Fabi

- Promiflash Redaktion
Lesezeit: 2 min
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Wer bei einem Geburtstag an Sahne, Kerzen und Zuckerguss denkt, hat die Rechnung offenbar ohne Ina Borck (30) gemacht. Weil ihr Freund mit süßen Torten wenig anfangen kann, tauschte die Influencerin kurzerhand Kuchenteig gegen Hackfleisch – und zauberte ihm eine XXL-Bulette. "Irgendwie habe ich das Gefühl, als Influencer müsste ich jetzt hier eine richtig fette Torte hinstellen – am besten mit 2, 3 Etagen", scherzt Ina zu Beginn des Instagram-Videos. Doch ihr Freund Fabi sei "einfach nicht so der Süße". Also durfte es statt Buttercreme lieber Hack sein – sehr viel Hack.

Für die deftige Überraschung vermischte Ina voller Elan Hackfleisch, ein eingeweichtes Brötchen, Eier, Gewürze und Zwiebeln zu einer stattlichen Masse. Beim Blick in die Schüssel musste sie selbst zugeben: "Leute, ich bin ehrlich mit euch. Es sieht jetzt noch nicht ganz so lecker aus." Von der Optik ließ sie sich aber nicht beirren. Schließlich geht Liebe bekanntlich durch den Magen – und manchmal eben auf dem direkten Weg als Riesenfrikadelle. Nach rund 40 Minuten im Ofen war das Werk vollbracht: eine goldbraune "Monsterbulette".

Auch die Verzierung durfte nicht fehlen – auch wenn diese ebenso unkonventionell daherkam: "Normalerweise würde man jetzt eigentlich Kerzen reinmachen. Ich finde aber einfach, dass Fabis Lieblingsketchup da besser drauf passt. Deswegen machen wir jetzt hier noch mal die Zahl drauf", kommentierte Ina beim Dekorieren. Damit bekam der herzhafte Kuchen immerhin noch etwas Geburtstagstorten-Flair – wenn auch eher aus der Imbissbude als aus der Patisserie. Bei ihrem Freund kam die ungewöhnliche Kreation bestens an. "Wie geil", rief er begeistert, bevor er zu einem eindeutigen Urteil kam: "Bester Kuchen ever." Mehr kann man von einem Geburtstagskuchen wohl kaum verlangen – selbst wenn er aus Hackfleisch besteht.

Ina Borck im August 2025
Instagram / inaontour
Ina Borck im August 2025
Ina Borck backt ihrem Fabi einen Hackfleischkuchen zum Geburtstag
Instagram / inaontour
Ina Borck backt ihrem Fabi einen Hackfleischkuchen zum Geburtstag
Ina Borck beim Dekorieren der Hackfleischtorte
Instagram / inaontour
Ina Borck beim Dekorieren der Hackfleischtorte
Hat Inas Monsterbulette das Zeug zum neuen Geburtstagstrend?
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