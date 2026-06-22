Für den Verflossenen: Sie verlässt "Match My Ex" freiwillig

In Match My Ex ist es in der aktuellen Folge zu einem besonders emotionalen Moment gekommen: Henna hat die Villa freiwillig verlassen, damit ihr Ex Leandro Fünfsinn (26) doch noch eine echte Liebeschance mit Francesca Brinley bekommt. Nachdem Francesca die Show zuvor verlassen musste und Leandro ihr seitdem nachgetrauert hatte, bekam Henna nun per Brief ein folgenschweres Angebot. Darin hieß es, dass sie als Matchmakerin Francesca für Leandro zurückholen könne – mit der Konsequenz, dass sie dann selbst kein Match mehr hätte und die Villa verlassen müsste. Nach einem Gespräch unter vier Augen mit Leandro traf Henna schließlich unter Tränen eine Entscheidung und machte den Weg für Francescas Rückkehr frei: "Ich mache das für dich."

Die Situation ging den beiden sichtlich nah. Henna kämpfte mit ihren Emotionen und betonte: "Ich mache es für dich. Wenn ich es für mich machen würde, würde ich es nicht machen." Leandro wollte ihr die Entscheidung zwar nicht abnehmen, aber erklärte offen, wie sehr er Francesca vermisse: "Ich kann es auch nur ehrlich beantworten: Ich hätte sie gern zurück." Gleichzeitig merkte er an, dass das Format ihm und Henna trotz allem viel gebracht habe: "Wir haben einige Sachen aus dem Weg geräumt. Dass du jetzt noch sagst, du willst das jetzt noch für mich machen, zeigt mir, dass das alles hier einen Effekt hatte." Er nahm seine Ex in den Arm, während sie bitterlich weinte.

Auch vor der Gruppe fand Leandro bewegende Worte für Hennas Entschluss. Er erklärte, wie stark er ihre Entscheidung finde, nicht an sich selbst zu denken, sondern an ihn. "Ich bin ihr superdankbar, dass sie mir das jetzt ermöglicht, wieder mit Francesca zu sein. Danke", äußerte er sich in der Show. Für ihren freiwilligen Auszug bekam Henna schließlich viel Respekt von den anderen Bewohnern. Kurz darauf zog Francesca wieder in die Villa ein: Sie und Leandro begrüßten sich mit einem leidenschaftlichen Kuss. Während die beiden eine Chance auf wahre Liebe bekommen, ist es ein endgültiger Abschied für Henna. Denn laut dem Brief ist "ein Wiedereinzug in die Ex-Villa in diesem Fall auf jeglichem Weg ausgeschlossen."

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CH Media Entertainment Leandro Fünfsinn und Henna Urrehman in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Leandro Fünfsinn und Henna Urrehman in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Leandro Fünfsinn und Francesca Brinley in "Match My Ex"