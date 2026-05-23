Nicht Francesca? Leandro Fünfsinn scheint eine Neue zu haben

Leandro Fünfsinn (26) scheint in Sachen Liebe derzeit gut aufgestellt zu sein – allerdings womöglich nicht mit der Person, die Fans der Datingshow Match My Ex erwartet hätten. In der Sendung, in der der Realitystar aktuell zu sehen ist, entwickelten sich starke Gefühle zwischen ihm und Francesca Brinley. Leandro gestand sich beim Abschied von der Schweizerin in der jüngsten Folge selbst ein, dass er sehr viel für sie empfindet. Nun hat er auf Instagram jedoch ein Foto veröffentlicht, das eine ganz andere Frau an seiner Seite zeigt.

Ein Fan hatte ihn in einer Fragerunde gefragt: "Wie steht es um die Liebe?" Daraufhin teilte Leandro ein Bild, auf dem er eine Frau innig umarmt und ihr auf den Kopf küsst. Seine Antwort dazu: "Sehr gut." Die Unbekannte ist auf dem Foto nur von hinten zu sehen und trägt brustlanges Haar – deutlich länger als der kurze Bob von Francesca. Wer genau die Frau ist und in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen, verriet er nicht.

Schon vor einigen Folgen hatte Leandro in der Show für Wirbel gesorgt. Erst knutschte er mit Sabrina Wlk, dann wurde er kurz darauf mit Francesca verkuppelt. Als Sabrina mitbekam, dass es auch mit Francesca zum Kuss kam, platzte ihr der Kragen. Dazu kam der Vorwurf, Leandro habe hinter ihrem Rücken über sie geredet. Angeblich war sie ihm "ein bisschen zu laut, ein bisschen zu forsch". In der anschließenden Konfrontation blieb er vage. Die Blondine zog daraufhin die Reißleine: "Er spielt auf mehreren Hochzeiten. Ob ich das so richtig feiere, weiß ich noch nicht." Und weiter: "Ich brauche einen selbstbewussten Mann und da habe ich andere Prioritäten jetzt. Der Funke ist nicht mehr da."

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Joyn Leandro Fünfsinn, "Match My Ex"-Teilnehmer

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Instagram / leandro_fsn Leandro Fünfsinn küsst eine unbekannte Frau auf den Kopf, Mai 2026

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CH Media Entertainment Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn in "Match My Ex"