Joe Lando war damals nicht bereit für Ex Jane Seymours Kids

Am "Dr. Quinn, Medicine Woman"-Set funkte es nicht nur vor der Kamera: Jane Seymour (75) und ihr Serienkollege Joe Lando führten damals auch abseits der Dreharbeiten eine Romanze. Doch die Liebelei hielt nicht lange an – und jetzt verraten die beiden, warum es damals nicht geklappt hat. In einem TikTok-Video für Entertainment Tonight sprachen Jane und Joe offen über ihr damaliges Liebes-Aus. "Es war meine Schuld", gestand Joe. Jane ergänzte: "Ich war ein bisschen traurig. Aber dann habe ich auch nachgedacht und gemerkt, dass du geplant hattest, ein Leben zu führen, das plötzlich zwei weitere Kinder nicht einschloss."

Zu dem Zeitpunkt, als die beiden zusammen waren, hatte Jane bereits zwei Kinder mit ihrem dritten Ehemann. Dass in Joes Lebensplanung kein Platz für diesen Umstand war, machte eine gemeinsame Zukunft schwierig. Dass das Ende ihrer Romanze auch den Arbeitsalltag belastete, hatte Jane bereits vor einigen Jahren gegenüber Us Weekly erzählt: "Wir haben tatsächlich nicht miteinander geredet, außer im Dialog oder beim Rumknutschen, für ungefähr sechs oder sieben Jahre." Inzwischen haben die beiden ihre Differenzen längst überwunden. "Ich glaube, dass wir letztendlich keine Beziehung hatten, hat unsere Beziehung gerettet", sagte Jane. Heute drehen die beiden gemeinsam die fünfte Staffel der Mysteryserie "Harry Wild" für den Streamingdienst AcornTV.

Privat haben beide inzwischen ihr Glück gefunden. Joe ist seit 29 Jahren mit Kirsten Barlow verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Jane verkündete Anfang des Monats ihre Verlobung mit dem Musiker John Zambetti – und machte das auch im Interview deutlich: "Joe hat eine tolle Frau und ich habe einen ziemlich guten Mann in meinem Leben!" Die Schauspielerin, die durch die CBS-Serie "Dr. Quinn, Medicine Woman" weltberühmt wurde, ist insgesamt Mutter von vier Kindern und blickt offenbar voller Freude auf ihre gemeinsame Zeit mit Joe am Set zurück: "Wir mögen uns wirklich, aufrichtig."

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Getty Images Jane Seymour und Joe Lando beim Los Angeles Film Festival zur Premiere von "The Beach Party At The Threshold Of Hell" im Jahr 2006

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Getty Images Joe Lando, Schauspieler

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Imago Bei der Race to Erase MS Gala: John Zambetti mit Jane Seymour im Fairmont Century Plaza, Los Angeles

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