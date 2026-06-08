Diamantring: Jane Seymour (75) heizt Verlobungsgerüchte an

Hat sich Jane Seymour (75) etwa verlobt? Bei der 33. jährlichen Race To Erase MS Gala im Fairmont Hotel in Century City, Kalifornien, sorgte die britische Schauspielerin am Wochenende für Aufsehen. An der Seite ihres Partners John Zambetti zeigte sie einen auffälligen Diamantring am linken Ringfinger – und das bei einem öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich, wo das Paar auch für alle sichtbar knutschte. Gegenüber der Daily Mail ließ die 75-Jährige keinen Zweifel daran, wie es ihr in dieser Beziehung geht: "Ich bin sehr verliebt und über alle Maßen glücklich damit. John und ich verstehen uns sehr gut und haben Anfang des Jahres gemeinsam einen wunderbaren, erholsamen Urlaub verbracht."

Ob es sich tatsächlich um einen Verlobungsring handelt, ließ Jane offen – ihr Sprecher hat sich bislang nicht geäußert. Der Ring, der zwei nebeneinanderliegende Diamanten in einer Gelbgoldfassung zeigt, soll bereits Anfang des Jahres aufgetaucht sein. Trotz der Gerüchte hatte die "Dr. Quinn"-Schauspielerin in der Vergangenheit angekündigt, nicht mehr heiraten zu wollen, um rechtliche Komplikationen zu vermeiden. Dennoch betonte sie erneut, wie bedeutsam ihr die Beziehung mit John ist: "Ich bin in einer festen, gesunden und liebevollen Beziehung und fühle mich gesegnet. Ich bin so glücklich, vor allem in diesem Abschnitt meines Lebens." Den richtigen Zeitpunkt für ihre Liebe sieht sie klar: "Das Timing stimmt."

Das Paar war im August 2023 durch gemeinsame Freunde und ihre Kinder verkuppelt worden – ein Blind Date, das sich im Nachhinein als Volltreffer herausstellen sollte. Ihre Söhne hatten sich bereits davor gekannt. Den Beginn ihrer Romanze feiert Jane zusammen mit dem 77-jährigen John noch immer besonders: Jeden Monat begehen sie am vierten ihren Jahrestag – dem Tag ihres ersten Dates bei einem Shwayze-Konzert in Malibu. Vier Ehen hat die Schauspielerin bereits hinter sich, zuletzt war sie von 1993 bis 2015 mit James Keach (78) verheiratet. Anschließend war sie neun Jahre lang mit Filmproduzent David Green zusammen, bevor sie im Sommer 2023 wieder Single war – und kurz darauf John kennenlernte. Und mit dem genießt sie ihre 70er so richtig: "Ich glaube einfach, dass man mit zunehmender Reife seinen Körper besser versteht, weiß, was sich gut anfühlt, und über das nötige Wissen verfügt", so Jane gegenüber Hello!.

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Imago Bei der Race to Erase MS Gala: John Zambetti mit Jane Seymour im Fairmont Century Plaza, Los Angeles

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Imago Jane Seymour mit auffälligem Ring am Finger

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Getty Images John Zambetti und Jane Seymour bei der Women in Film Oscar Nominees Celebration in West Hollywood 2025

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