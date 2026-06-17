Chaos pur: Jane Seymour bekam ihren Antrag komplett nackt

Jane Seymour (75) und ihr Verlobter John Zambetti haben gegenüber People Details zu ihrer Verlobung enthüllt – und die haben es in sich. Der Musiker ging in ihrem gemeinsamen Haus in Malibu ganz klassisch auf die Knie und präsentierte seiner Liebsten feierlich den Ring. Doch dann ging alles schief, wie John berichtete: "Ich öffnete die Schachtel, und der Ring sprang aus der Schachtel auf das Bett. Dann musste ich unter das Bett kriechen, und dann kam ich nicht mehr raus." Jane habe ihn wieder herausziehen müssen, was sich jedoch als gar nicht so einfach herausstellte. "Sein Knie war durch das Unter-dem-Bett-Liegen steif, und ich bin nicht stark genug, ihn hochzuziehen, weil er fast doppelt so viel wiegt wie ich", lachte die Schauspielerin. Das Pikante daran: Beide waren zu diesem Zeitpunkt vollständig unbekleidet. "Wir haben nichts angehabt!", plauderte Jane aus.

Trotz des chaotischen Verlaufs endete der Moment romantisch. "Wir haben uns angesehen und sind in schallendes Gelächter ausgebrochen", erinnerte sich Jane. Den Ring, den John ausgesucht hatte, empfindet er als echtes Symbol ihrer Beziehung. "Ich sah diesen einen Ring, der wirklich zu mir sprach, weil er zwei Steine hat. Ich dachte: Das sind wir zwei zusammen, und da sind unsere vergangenen Leben, die uns aufeinander zugeführt haben", schwärmte er.

Ihre Verlobung machten die Turteltauben erst vor wenigen Tagen öffentlich. Jane bestätigte bei der Songwriters Hall of Fame Induction Ceremony gegenüber US Weekly, dass John um ihre Hand angehalten hatte. Und sie konnte ihr Glück kaum fassen: "Jemand hat entschieden, dass er den Rest seines Lebens mit mir verbringen möchte. Mein Singer-Songwriter." Für sie wäre es die fünfte Ehe. Zuvor war sie mit Michael Attenborough, Geoffrey Planer, David Flynn und James Keach (78) verheiratet.

Anzeige Anzeige

Imago Jane Seymour mit auffälligem Ring am Finger

Anzeige Anzeige

Getty Images John Zambetti und Jane Seymour bei der Women in Film Oscar Nominees Celebration in West Hollywood 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / janeseymour Jane Seymour mit ihrem neuen Freund John Zambetti