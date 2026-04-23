Jane Seymour zeigt seltenes Familienfoto bei Charity-Gala

Bei ihrer jährlichen Open Hearts Foundation Gala in Malibu hat Jane Seymour (75) ein seltenes Familienfoto geteilt. Die 75-jährige Schauspielerin versammelte anlässlich des Charity-Events an ihrer Malibu-Villa am Meer nicht nur ihre vier Kinder Katherine, Kristopher, Sean und John um sich, sondern auch ihren Freund, den Musiker John Zambetti, sowie ihre beiden Schwestern Anne und Sally. Auf Instagram teilte Jane anschließend ein Video des Abends und schrieb: "Der gestrige Gala-Abend der Open Hearts Foundation war ein wunderschöner, freudvoller und zutiefst bedeutsamer Abend. Ich strahle noch immer vor Dankbarkeit für all die Liebe im Raum."

Die Schauspielerin erschien bei dem Schwarz-Weiß-Abend in einem silbernen Paillettenkleid mit Spaghettiträgern und Diamantschmuck, darunter ihr charakteristisches Open-Hearts-Collier. Bei der Gala handelt es sich um einen Wohltätigkeitsabend, der gemeinnützige Organisationen sowie psychische Gesundheit durch Kunst fördert. Auf Instagram erinnerte Jane auch an ihre verstorbene Mutter: "Ich musste unweigerlich an meine Mutter denken und daran, wie stolz sie wäre, das Erbe an Mitgefühl, Verbundenheit und Großzügigkeit zu sehen, das durch diese Stiftung weiterlebt."

Jane gründete die Open Hearts Foundation im Jahr 2010 – inspiriert von ihrer Mutter Mieke Frankenberg, die den Zweiten Weltkrieg als Internierte überlebte. In den ersten zehn Jahren investierte die Stiftung knapp eine Million Dollar in Fördergelder für aufstrebende gemeinnützige Organisationen. Die Schauspielerin ist Mutter von vier Kindern aus zwei ihrer insgesamt vier Ehen: Katherine und Sean stammen aus der Verbindung mit Geschäftsmann David Flynn, die Zwillinge John und Kristopher aus der Ehe mit Schauspieler und Regisseur James Keach. Auch Stieftochter Jenni Flynn war beim Gala-Abend dabei und strahlte gemeinsam mit der Familie in die Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour beim Acorn TV Talent Dinner in New York City am 6. August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images John Zambetti und Jane Seymour bei der Women in Film Oscar Nominees Celebration in West Hollywood 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour bei den CMT Music Awards 2024