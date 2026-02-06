So romantisch wird es an Jane Seymour 75. Geburtstag

Jane Seymour (74) hat verraten, wie romantisch sie ihren 75. Geburtstag Mitte Februar feiern will: Die Schauspielerin wird den besonderen Tag fernab vom Hollywood-Trubel auf den Karibikinseln Mustique und St. Barts verbringen – und zwar an der Seite ihres Partners John Zambetti. Das erzählte Jane am Donnerstagabend am Rande eines Events der American Heart Association in New York. Das frühere Bond-Girl erschien dort in einem auffälligen kirschroten Kleid und plauderte im Gespräch mit Daily Mail über ihre Reisepläne.

Jane erklärte, dass ihr Geburtstag direkt auf den Valentinstag folgt und sie sich gemeinsam mit John eine Auszeit in der Sonne gönnen möchte. Besonders süß: Die Geburtstage der beiden liegen nur eineinhalb Wochen auseinander, deshalb beschenken sie sich mit einem gemeinsamen Urlaub. Was genau sie an ihrem Ehrentag dort machen werden, wisse sie noch nicht, nur eines sei sicher: Sie wird die Ruhe genießen, denn zurück im Alltag wartet ein voller Terminkalender auf sie. Wie Jane berichtete, hat sie gerade die fünfte Staffel ihrer Serie "Harry Wild" abgedreht, zudem eine sechsstündige Weihnachtsproduktion für Hallmark abgeschlossen und bereits zwei neue Kinofilme in Planung. Pausen seien nicht vorgesehen, sie arbeite mehr denn je.

Neben der Karriere scheint auch das Privatleben von Jane in geordneten Bahnen zu verlaufen. Über John, der als Notfallmediziner und Musiker arbeitet, sprach die Darstellerin in den höchsten Tönen. Gleichzeitig achtet die gebürtige Engländerin sehr auf ihre Gesundheit, nachdem Herzkrankheiten in ihrer Familie vorkamen. Im Interview schilderte sie, dass sie regelmäßig zum Arzt gehe, sich testen lasse, Sport treibe, gesund esse, ausreichend schlafe und Stress meide. "Es ist sehr wichtig. Es ist die Todesursache Nummer eins bei Frauen", betonte sie. Ihre Fans kennen Jane seit Jahrzehnten als Bond-Girl und Serienliebling, doch privat zeigt sie sich als Familienmensch, der bewusst auf sich und sein Umfeld achtet – und der seine großen Momente lieber in Badeinsel-Idylle als auf dem roten Teppich feiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Seymour beim Acorn TV Talent Dinner in New York City am 6. August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images John Zambetti und Jane Seymour bei der Women in Film Oscar Nominees Celebration in West Hollywood 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / janeseymour Jane Seymour mit ihrem neuen Freund John Zambetti

Anzeige