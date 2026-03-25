Jane Seymour erinnert an magischen Kuss mit Freddie Mercury

Jane Seymour (75) hat auf TikTok eine besondere Erinnerung mit ihren Fans geteilt. Die Schauspielerin blickte auf das Jahr 1985 zurück, als sie bei der Wohltätigkeitsveranstaltung "Fashion Aid" in der Londoner Royal Albert Hall als Model über den Laufsteg lief. Damals wurde sie als Braut von Queen-Frontmann Freddie Mercury (†45) eingeteilt und trug ein Hochzeitskleid, das von David (†69) und Elizabeth Emanuel entworfen wurde. In dem Kleid konnte sie kaum laufen, und die riesige Frisur sowie ein schwerer Blumenstrauß machten es noch schwieriger. Auf ihrem Kopf saß ein Blumenkranz, der ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist, weil er ihr Migräne bereitete. "Ich war so brautmäßig, wie man nur sein kann", erklärte die 75-Jährige in ihrem Video.

Backstage traf Jane dann auf eine Reihe von Musiklegenden. "Ich erinnere mich, dass ich plötzlich von David Bowie, Boy George und Freddie Mercury umgeben war", erzählte sie. Obwohl sie zuvor geprobt hatten, war Jane völlig überrascht, als Freddie sie während der Live-Show plötzlich küsste – etwas, das nicht geplant gewesen war. "Freddie machte einfach seinen Auftritt und ich sollte seine Braut sein, also rannte ich hinter ihm her in diesem riesigen Kleid", so die Schauspielerin. "Und Freddie drehte sich plötzlich um wie ein Bräutigam – und er küsste mich! Er küsste mich. Direkt vor allen." Anschließend schnappte er sich ihren schweren Blumenstrauß und warf ihn ins Publikum.

Freddie Mercury, der als Frontmann von Queen mit Songs wie "We Are the Champions", "Somebody to Love" und "Bohemian Rhapsody" zu einem der größten Rockstars aller Zeiten wurde, starb 1991 im Alter von 45 Jahren an den Folgen von Aids. Für Jane bleibt jener Moment auf der Bühne unvergesslich. "Es war ein absolut erhabener Moment, und ich denke, eine der großartigsten Erinnerungen meines Lebens war es, Freddie Mercurys Frau zu sein", sagte sie zum Abschluss ihres Videos. Die Schauspielerin, die in ihrer Karriere in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen war, hat vier Kinder und schwärmt heute noch von dieser besonderen Begegnung mit dem legendären Sänger.

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Frazer Harrison/Getty Images Jane Seymour, Schauspielerin

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Getty Images Freddie Mercury im Mai 1982

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Getty Images Jane Seymour im Mai 1979

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