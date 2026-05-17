Jane Seymour feiert jeden Monat ihren Jahrestag mit Mann

Mit 75 Jahren hat Jane Seymour (75) noch einmal das große Liebesglück gefunden – und sie könnte glücklicher kaum sein. Gegenüber Bunte schwärmt die britische Schauspielerin von ihrer Beziehung mit dem Notarzt und Musiker John Zambetti. Die beiden lernten sich vor zweieinhalb Jahren kennen, und seitdem feiern sie ihre Liebe auf ganz besondere Weise: Nicht einmal im Jahr, sondern jeden Monat begehen sie ihren Jahrestag – immer am vierten. "Andere Paare feiern ihren Jahrestag einmal im Jahr, wir feiern unseren Jahrestag jeden Monat, jeweils am vierten. In unserem gehobenen Alter kann man nicht ein Jahr warten", sagt sie lachend im Interview.

Zu diesem monatlichen Liebesbeweis gehört für John offenbar ein ganz bestimmtes Ritual: "John schickt mir, egal wo oder wie beschäftigt ich bin, einen Strauß Rosen", verrät Jane. Ob aus der Beziehung auch eine Ehe werden könnte, lässt sie offen. "Ich weiß nicht so recht. Wir sind sehr glücklich so, wie es ist. Schöner könnte es gerade nicht sein", erklärt sie gegenüber Bunte. Das Timing ihrer Begegnung empfindet sie dabei als entscheidend: "Wir haben uns genau zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt. Jeder von uns hat ein Leben hinter sich. Früher hätte das mit uns wahrscheinlich gar nicht funktioniert."

Für Jane ist diese Beziehung etwas, womit sie in dieser Lebensphase nicht mehr gerechnet hatte. "Keiner von uns beiden hätte gedacht, in unserer Lebensphase, mit über 70, noch einmal so eine schöne, ehrliche und liebevolle Beziehung zu finden", sagt sie. Die Schauspielerin wurde 1973 als Bond-Girl weltberühmt und war in ihrer Karriere und ihrem Privatleben stets im Rampenlicht. Insgesamt war sie viermal verheiratet und hat vier Kinder. Ihr Partner John ist 76 Jahre alt und damit ein Jahr älter als sie.

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Getty Images John Zambetti und Jane Seymour bei der Women in Film Oscar Nominees Celebration in West Hollywood 2025

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Getty Images Jane Seymour und John Zambetti bei der 33. Elton John AIDS Foundation Oscar-Party in West Hollywood, 2025

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Instagram / janeseymour Jane Seymour und ihr neuer Freund John Zambetti