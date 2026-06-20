Jane Seymour (75) und Verlobter schweben auf Wolke sieben

Jane Seymour (75) und ihr Verlobter John Zambetti zeigen sich verliebt wie nie. Beim 33. Race to Erase MS Benefiz-Event in Los Angeles strahlten die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich und machten dabei keinen Hehl aus ihrem Liebesglück. Nach drei Jahren Beziehung sind die Schauspielerin und der Musiker seit Kurzem verlobt – und gegenüber Fox News Digital schwärmte John regelrecht von seiner zukünftigen Frau: "Es gibt so viele wundervolle Menschen da draußen. Das hier ist in meinen Augen einfach ein kleines Wunder." Jane pflichtete ihm bei: "In meinen Augen auch. Es ist ein Wunder."

"Ich liebe ihn. Ich kann es kaum fassen, dass ich das Glück hatte, genau jetzt in meinem Leben den Richtigen zu finden", schwärmte Jane. Dass es zwischen den beiden so gut funktioniert, liegt offenbar auch daran, dass sie sich gegenseitig Freiraum und Rückhalt geben. Die "Dr. Quinn"-Darstellerin erzählte, dass beide die Leidenschaft des anderen für den jeweiligen Beruf verstehen und unterstützen. Besonders amüsant wurde es bei den Details zu Johns Antrag, über den er dem Magazin People sprach: Er ging an Valentinstag in ihrem Haus in Malibu auf die Knie, doch dann sprang der Ring direkt aus der Schachtel aufs Bett. Als John ihn wiederholen wollte, kroch er unter das Bett und blieb dort prompt stecken. Jane ergänzte lachend, dass die Szene noch chaotischer gewesen sei, weil beide in dem Moment keine Kleidung getragen hätten.

Für Jane ist es die fünfte Verlobung. Die britische Schauspielerin war zuvor mit dem Theaterregisseur Michael Attenborough, Geoffrey Planer, dem Geschäftsmann David Flynn sowie dem Schauspieler und Regisseur James Keach (78) verheiratet. Mit David hat sie die Kinder Katherine und Sean, mit James die Zwillinge Kristopher und John. Ihre Verlobung mit John gab Jane erst kürzlich bei der Songwriters Hall of Fame Induction Ceremony bekannt, wo sie stolz ihren neuen Diamantring zeigte.

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Imago Bei der Race to Erase MS Gala: John Zambetti mit Jane Seymour im Fairmont Century Plaza, Los Angeles

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Getty Images John Zambetti und Jane Seymour bei der Women in Film Oscar Nominees Celebration in West Hollywood 2025

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Instagram / janeseymour Jane Seymour und ihr neuer Freund John Zambetti

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