Endlich offiziell: Jane Seymour ist mit ihrem John verlobt

Es ist offiziell: Jane Seymour (75) ist verlobt! Die britische Schauspielerin bestätigte am Donnerstag bei der Songwriters Hall of Fame Induction Ceremony, dass ihr Partner John Zambetti ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Gegenüber Us Weekly präsentierte sie stolz ihren neuen Diamantring und schwärmte von der Beziehung: "Jemand hat entschieden, dass er den Rest seines Lebens mit mir verbringen möchte. Mein Singer-Songwriter." Die beiden sind seit rund drei Jahren zusammen, seit Oktober 2023 auch offiziell auf Instagram als Paar zu sehen.

Bei der Feier drehte sich für Jane auch inhaltlich alles um Musik – und das scheint symptomatisch für ihr Leben mit John zu sein. "Bei uns zu Hause dreht sich alles nur um Musik. Er ist Singer-Songwriter. Sein Sohn Johnny ist Singer-Songwriter. Mein Sohn Johnny ist ebenfalls Singer-Songwriter", erzählte die Schauspielerin dem Magazin Us Weekly. Für Jane wäre es bereits die fünfte Ehe. Zuvor war sie mit Theaterregisseur Michael Attenborough, Autor Geoffrey Planer, Businessmanager David Flynn und Schauspieler James Keach (78) verheiratet.

Dass Jane tief verliebt ist, war schon länger kein Geheimnis mehr. Bei einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich der Race to Erase MS Gala hatte sie bereits einen auffälligen Diamantring am linken Ringfinger getragen – damals noch ohne offizielle Bestätigung einer Verlobung. Jane hat vier eigene Kinder: Mit ihrem Ex-Mann David Flynn hat sie die Töchter Jenni und Katherine sowie Sohn Sean, und mit ihrem Ex-Mann James Keach hat sie die Zwillinge Kristopher und John.

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Imago Bei der Race to Erase MS Gala: John Zambetti mit Jane Seymour im Fairmont Century Plaza, Los Angeles

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Getty Images Jane Seymour beim Acorn TV Talent Dinner in New York City am 6. August 2025

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Getty Images John Zambetti und Jane Seymour bei der Women in Film Oscar Nominees Celebration in West Hollywood 2025

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