Süßer Antrag: Pamela Andersons Sohn Dylan hat sich verlobt!

Liebes-News von Pamela Anderson (57) und Tommy Lees (61) Sohn Dylan Jagger Lee (26): Das Model hat sich mit seiner Freundin Paula Bruss verlobt! Via Instagram lässt Dylan seine Fans auch an dem besonderen Moment teilhaben, in dem er seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellte. In einem Video ist zu sehen, wie er am Rande eines Sees auf die Knie geht und um Paulas Hand anhält – sie nickt direkt, schließt ihn in ihre Arme, Dylan streckt anschließend triumphierend seinen Arm in die Höhe. "Bis zum Ende", schreibt der US-Amerikaner unter seinem Beitrag. Dazu teilt er noch ein niedliches Kussfoto mit seiner Verlobten, die aus Deutschland kommt.

Die Freunde, Familie und Fans des 26-Jährigen freuen sich total für ihn und Paula und überschütten die zwei mit Glückwünschen. Allen voran die stolze Mama Pamela. "Ich freue mich so für euch! Ihr seid füreinander bestimmt. Ich liebe euch beide, herzlichen Glückwunsch!", kommentiert die Baywatch-Bekanntheit unter dem Posting. Auch Pierce Brosnans (71) Sohn Paris hinterlässt ein paar Worte: "Du Glückspilz! Liebe euch beide!" Dylans Bruder Brandon (28) sowie sein Vater Tommy gratulieren dem Pärchen ebenfalls.

Dylan ist als Model und Musiker tätig. Er posierte schon für Marken wie Dolce & Gabbana oder Hugo Boss. Bis 2021 war er zudem Mitglied der Band Midnight Kids. Wie lange er schon mit Paula zusammen ist, ist nicht klar – seit rund zwei Jahren taucht sie auf seinem Profil auf. Die in Deutschland aufgewachsene Beauty arbeitet in Los Angeles als Innenarchitektin.

Anzeige Anzeige

Instagram / dylanjaggerlee Dylan Jagger Lee, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dylanjaggerlee Dylan Jagger Lee und Paula Bruss, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Dylans Antrag? Na ja. Ich finde das nicht so romantisch. Sehr süß! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de