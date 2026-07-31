Tommy Lee: Vor seiner Musikkarriere arbeitete er als Escort

Noch bevor sein Name durch die Rockband Mötley Crüe zum Begriff wurde, verdiente Tommy Lee (63) seinen Lebensunterhalt auf ungewöhnliche Weise: als männlicher Escort. Das verriet der 63-jährige Musiker jetzt in einer offenen Unterhaltung im Podcast "Armchair Expert" mit Moderator Dax Shepard (51). Dort schilderte Tommy, wie er zusammen mit seinen späteren Bandkollegen in eine gemeinsame Wohnung zog und über eine Vermittlerin damit begann, ältere Frauen gegen Bezahlung auf Dates zu begleiten. Für jeden dieser Abende kassierte er bis zu 500 Dollar – umgerechnet 439 Euro. Das war deutlich mehr als die mageren 17 Euro pro Woche, die er und seine Bandmitglieder damals von ihrem Manager erhielten.

Die Abende verliefen je nach Kundin sehr unterschiedlich. "Manchmal bin ich einfach zum Abendessen gegangen, wirklich nur zum Essen. Die Frauen wollten einfach Gesellschaft beim Dinner", erklärte Tommy im Podcast. Doch nicht immer blieb es dabei. Manchmal wollten die Frauen mehr, was er als unangenehm empfand: "Wenn man nicht in der Stimmung ist, ist das eine seltsame Sache." Insgesamt absolvierte der Musiker nach eigenen Angaben "neun oder zehn" solcher Dates. Gegenüber dem Podcast von Theo Von hatte er bereits im August 2024 über diese Zeit gesprochen und erklärt, dass er das Escortgeschäft etwa ein Jahr lang betrieben habe.

Nach seinem Durchbruch mit Mötley Crüe heiratete Tommy die Schauspielerin Pamela Anderson (59), nachdem sich die beiden 1994 kennengelernt hatten. Die turbulente Beziehung der beiden endete 2009 endgültig. Pamela verarbeitete ihre gemeinsame Zeit in ihrer 2023 erschienenen Autobiografie "Love, Pamela" und schrieb darin, dass ihre Beziehung mit Tommy wohl das einzige Mal war, dass sie wirklich verliebt war. Sie betonte aber auch, dass sie ihn letztlich verlassen musste, um die gemeinsamen Kinder zu schützen. Heute ist Tommy in vierter Ehe mit der Komikerin Brittany Furlan (39) verheiratet, die er 2019 heiratete. Mit Pamela hat er die zwei Söhne Brandon und Dylan.

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Getty Images Tommy Lee im Dezember 2019

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Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999

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Getty Images Tommy Lee und Brittany Furlan im März 2019