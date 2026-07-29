Jamie Campbell Bower in "Herr der Ringe" Staffel 3 bestätigt

Jamie Campbell Bower (37) zieht in die Schlacht um Mittelerde: Der Stranger Things-Star übernimmt in der dritten Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" die Rolle des Elbenfürsten Celeborn. Das bestätigte jetzt das Magazin Empire. In den neuen Folgen, die ab dem 11. November 2026 bei Amazon Prime Video anlaufen, wird Jamie an der Seite von Morfydd Clark vor der Kamera stehen. Die Schauspielerin verkörpert in der Fantasyserie bereits seit Staffel eins die Elbin Galadriel – in den Büchern von J.R.R. Tolkien ist Celeborn ihr Ehemann. Fans können sich damit auf ein neues Power-Duo im Kampf gegen das Böse freuen.

Bisher war Celeborn in der Serie nur Gesprächsthema: Galadriel erwähnte ihren Gatten mehrfach, glaubte aber, er sei im Krieg gegen Morgoth gefallen. Seit dieser letzten gemeinsamen Begegnung gilt der Elb im Serienuniversum als verschollen, während Galadriel alleine weiter gegen die dunklen Mächte antritt. In der Buchvorlage ist das anders: Dort bleibt Celeborn während des gesamten Zweiten Zeitalters an ihrer Seite und hilft, den Widerstand gegen Sauron aufzubauen, wie Filmstarts.de berichtet. Wie die Showrunner die mysteriöse Abwesenheit des Elbenfürsten erklären, wird nun eine der großen Fragen von Staffel drei, die insgesamt acht neue Episoden umfasst und wöchentlich veröffentlicht werden soll.

Für Jamie bedeutet das Casting einen weiteren Karriereschritt in einer langen Reihe von Fantasy-Produktionen. Viele Zuschauer kennen den Briten als furchteinflößenden Vecna aus "Stranger Things", zuvor stand er bereits für Reihen wie Twilight und Phantastische Tierwesen vor der Kamera. Neben seiner Schauspielkarriere ist Jamie auch als Musiker aktiv und tourte in den vergangenen Jahren immer wieder mit eigener Musik.

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Imago Jamie Campbell Bower bei der UK-Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in London

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Actionpress / Billy Bennight Morfydd Clark im August 2022 in Los Angeles

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Netflix Jamie Campbell Bower in "Stranger Things"