Das erwartet Zuschauer in "The Hunt For Gollum"

Mittelerde ruft zurück auf die große Leinwand: "The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum" zeigt, worauf Fans seit Monaten spekulieren. Im Zentrum steht Gollum, gespielt von Andy Serkis, der nicht nur erneut per Motion Capture in die gebückte Gestalt schlüpft, sondern auch Regie führt. Parallel dazu taucht der Film in Gollums Vergangenheit ein, als er noch Sméagol hieß – dafür wird ein neuer, bislang geheimer Schauspieler verpflichtet. Gedreht wird ab Juli 2026 in Neuseeland. Im Kino startet das Abenteuer am 16. Dezember 2027. Mit dabei sind Rückkehrer aus der Originaltrilogie wie Ian McKellen (86) als Gandalf, der gemeinsam mit Aragorn der schwer fassbaren Kreatur nachsetzt.

Inhaltlich spannt der Film zwei Fäden: Nachdem Gollum den Ring an Bilbo verloren hat, treibt ihn die Gier zurück an die Oberfläche, um seinen "Schatz" wiederzufinden. Weil sein Wissen den Ausgang des Ringkriegs beeinflussen könnte, bittet Gandalf den als Streicher auftretenden Aragorn um Hilfe, Gollum zu stellen – eine Jagd durch die finstersten Winkel Mittelerdes, zeitlich verortet zwischen Bilbos Verschwinden auf seiner Geburtstagsfeier und der Gründung der Gemeinschaft. Gleichzeitig führt ein Prequel-Strang zu jenem Tag zurück, an dem der junge Sméagol, ein Stoor-Hobbit mit Hang zu Fundstücken und Flausen, seinem Schicksal begegnet und Schritt für Schritt in die zerrissene Figur hineinrutscht, die Leser und Zuschauer als Gollum kennen. Produziert wird das Projekt von Peter Jackson (64), während Fran Walsh und Philippa Boyens das Drehbuch verantworten und gemeinsam mit Peter produzieren.

Hinter den Kulissen herrscht damit vertraute Handschrift, die bei vielen den Nostalgie-Nerv trifft. Andy verbindet eine lange Arbeitsgeschichte mit dem Team, das ihn einst mit Gollum weltberühmt machte. Elijah Wood (45) hatte sich jüngst auf einer Fan-Veranstaltung spitzbübisch zu Wort gemeldet und die Stimmung befeuert, ohne etwas zu verraten – ganz im Ton, den das "Ringe"-Fandom liebt. Für Ian bedeutet das Wiedersehen als Gandalf ein erneutes Eintauchen in eine Rolle, mit der der Schauspieler seit Jahrzehnten verbunden ist. Und für Neuseeland, das seit der ersten Trilogie als Leinwandheimat von Auenland, Bruchtal und Mordor gilt, beginnt im Sommer wieder jene besondere Zeit, in der Crews, Komparserie und Einheimische Seite an Seite an einem Mythos arbeiten, der für viele längst wie ein vertrauter Freund wirkt.

Imago Gollum in "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs", 2003

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf in "Herr der Ringe"

Getty Images Elijah Wood, Schauspieler

