"Herr der Ringe"-Star Sean Astin verdiente nur 75.000 Dollar

Die "Herr der Ringe"-Trilogie von Regisseur Peter Jackson (64) zählt zu den erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten – die drei Teile spielten weltweit fast 2,6 Milliarden Euro ein. Doch nicht alle Beteiligten profitierten davon finanziell. Sean Astin (55), der in der Fantasy-Saga den treuen Samweis Gamdschie verkörperte, verriet jetzt im Interview mit dem Guardian, dass er für seine Arbeit an der Trilogie lediglich 66.000 Euro pro Film erhielt. Für die gesamte Reihe kamen damit nicht einmal 220.000 Euro zusammen – und das für rund eineinhalb Jahre Arbeit am Set. "Es gab keine Verbindung zwischen der Aufmerksamkeit, die mir zuteil wurde, und dem, was wir verdienten", erklärte er gegenüber dem Guardian. Die finanzielle Lage wurde sogar so ernst, dass er handeln musste: "Es war nicht viel Geld! Tatsächlich musste ich mein Haus verkaufen, weil ich für die Trilogie so wenig Geld ausgehandelt hatte."

Der Grund für die vergleichsweise niedrigen Gagen lag laut dem Guardian in der Produktionsstrategie des Studios New Line Cinema: Alle drei Filme wurden am Stück gedreht, um Kosten zu sparen – was gleichzeitig bedeutete, dass die Darsteller ihre Verträge nicht zwischen den einzelnen Teilen neu verhandeln konnten. Auch Elijah Wood (45), der als Frodo Beutlin an Seans Seite zu sehen war, sprach gegenüber Business Insider Klartext: "Da wir nicht einen Film drehten und dann den Vertrag für den nächsten neu aushandelten, war es kein lukratives Szenario, auf dem man sich für den Rest seines Lebens ausruhen konnte." Noch schlechter als Sean erging es dabei Orlando Bloom (49), der als Legolas für alle drei Filme zusammen lediglich 153.000 Euro bekam. Immerhin: Heute geht es Sean finanziell wieder gut, wie er versicherte.

Sean ist heute 55 Jahre alt und blickt auf eine lange Karriere zurück. Bekannt wurde er bereits als Kind durch den Abenteuerfilm "Die Goonies" aus dem Jahr 1985. Ein jüngeres Publikum kennt ihn als Bob Newby in der Netflix-Serie Stranger Things. Die "Herr der Ringe"-Welt selbst lebt derweil weiter: Mit "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" ist ein neuer Kinofilm in Arbeit, der von Andy Serkis inszeniert wird und im Dezember 2027 in die Kinos kommen soll. Zudem wurde auf der San Diego Comic Con der Trailer zur dritten Staffel der Amazonserie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" enthüllt.

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Valerie Macon / Getty Images Sean Astin bei den Oscars 2015

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United Archives GmbH/ Action Press Sean Astin in "Der Herr der Ringe"

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United Archives GmbH/ Action Press Sean Astin und Elijah Wood in "Der Herr der Ringe"

United Archives GmbH Jeff Cohen, Sean Astin, Corey Felman, Ke Huy Quan in "Die Goonies"

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