Erster Einblick in Andy Serkis' "Gollum"-Comeback

Andy Serkis ist für "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" wieder nach Mittelerde zurückgekehrt und schlüpft erneut in die Rolle des berühmten Wesens. Dieses Mal steht der Schauspieler allerdings nicht nur vor der Kamera, sondern übernimmt auch die Regie. Warner Bros. veröffentlichte dazu jetzt neues Setmaterial auf YouTube, das den ersten Drehtag zeigt. Im Motion-Capture-Anzug betritt Andy das Set, hockt sich auf eine Kiste, nimmt Gollums ikonische Körperhaltung ein und ruft in der unverwechselbaren, krächzenden Stimme der Figur: "Und ... Action!"

Das neue Kapitel aus Mittelerde spielt zeitlich zwischen "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe: Die Gefährten", wie Filmstarts berichtet. Die Handlung basiert größtenteils auf den Anhängen von J. R. R. Tolkien und dreht sich um Aragorns gefährliche Suche nach Gollum. Er soll die Kreatur aufspüren, bevor sie Saurons Dienern den Aufenthaltsort des Einen Rings verraten kann. Viel über die genaue Geschichte wollte Andy bislang noch nicht verraten. Gegenüber der BBC erklärte er lediglich: "Die Jagd spielt sich eigentlich in zwei verschiedenen Dimensionen ab, und weiter kann ich im Moment nicht gehen."

Dass Andy die legendäre Rolle nach Jahren erneut übernimmt, liegt auch an den großen Fortschritten der Technik. Gegenüber Deadline erklärte der Schauspieler, dass sich diese seit den ersten "Herr der Ringe"-Filmen stark weiterentwickelt habe. "Damals war die Motion-Capture-Technologie im Grunde auf Innenkulissen beschränkt", erklärte Andy. Durch die Arbeit an den "Planet der Affen"-Filmen habe sich das jedoch grundlegend verändert. Besonders die Entwicklung hin zu Dreharbeiten an echten Orten im Freien und die präzisere Erfassung von Gesichtsausdrücken durch moderne Kameras hätten die Technik revolutioniert. Diese Entwicklung soll nun auch der "Jagd nach Gollum" zugutekommen.

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Imago Gollum in "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs", 2003

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Getty Images Andy Serkis, Schauspieler

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ActionPress/REX FEATURES LTD. Andy Serkis, "Herr der Ringe"-Schauspieler