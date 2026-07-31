Gollums "Mein Schatz" meint mehr als nur den berühmten Ring

Gollums berühmtes "Mein Schatz" aus "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" ist längst popkultureller Dauerbrenner – und hat es sogar auf die Liste der 100 besten Filmzitate des American Film Institute geschafft. Auf Platz 85 ist es das einzige Zitat aus dem 21. Jahrhundert, das es in das renommierte Ranking des US-amerikanischen Filminstituts geschafft hat. Was die meisten dabei aber nicht wissen: Das Zitat, gesprochen von Andy Serkis als Gollum, meint eigentlich viel mehr, als viele denken.

Wer beim Hören von "Mein Schatz" sofort an den Einen Ring denkt, liegt nämlich nur halb richtig. Das Wiki-Fanportal Tolkien Gateway klärt auf: "Da er niemanden hatte, mit dem er sprechen konnte, stritt er sich oft mit sich selbst. Gollum liebte und hasste zugleich den Ring und sich selbst. Oft bezeichnete er sowohl den Ring als auch sich als 'mein Schatz', wobei er beides vielleicht miteinander verwechselte." Auch in J.R.R. Tolkiens Roman "Der Hobbit" bezeichnet sich Gollum selbst explizit als "Schatz". Weil er sich so stark mit dem Ring identifiziert, gibt er nach und nach seine eigene Persönlichkeit auf – und verwendet für sich und den Ring denselben Begriff.

Gollum ist dabei eine der faszinierendsten Figuren in Tolkiens Mittelerde. Er wurde einst als Hobbit namens Sméagol geboren, bevor ihn der Eine Ring über Jahrhunderte körperlich und geistig veränderte. Fans dürfen sich freuen: Zum 16. Dezember 2027 ist das Prequel "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" für das Kino angekündigt. Andy Serkis kehrt dabei nicht nur in seiner ikonischen Rolle zurück, sondern führt bei dem Film auch selbst Regie. Unter Fans sorgt der geplante Film allerdings bereits jetzt für Diskussionen, weil dabei KI-Technologie zum Einsatz kommen soll.

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Imago Gollum in "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs", 2003

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"Herr der Ringe – die Gefährten"-Filmplakat

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Elijah Wood als Frodo Beutlin in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" (2002)

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