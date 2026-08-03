Selten: Eros Ramazzotti zeigt seine Tochter Raffaela online

Eros Ramazzotti (62) hat seinen Millionen Instagram-Followern jetzt einen seltenen Einblick in sein Familienleben gegeben. Der italienische Sänger teilte einen persönlichen Schnappschuss seiner Tochter Raffaela Maria zu ihrem 15. Geburtstag auf Instagram. Das Foto zeigt die Teenagerin mit ihren langen braunen Haaren am Meer, den Blick auf den Sonnenuntergang gerichtet. Dazu richtete der 62-Jährige rührende Worte an seine Tochter: "Ich werde immer da sein."

Der Geburtstagspost für Raffaela kommt nur wenige Wochen nach einem weiteren emotionalen Familienmeilenstein für Eros. Erst kürzlich feierte seine älteste Tochter Aurora Ramazzotti (29) ihre Hochzeit. Mit dem jetzt geteilten Bild von Raffaela zeigt der Sänger laut Gala, dass er auch seinen jüngeren Kindern öffentlich Aufmerksamkeit schenkt, wenngleich solche privaten Einblicke für ihn eher eine Seltenheit sind.

Raffaela ist die Tochter von Eros und dem italienischen Model Marica Pellegrinelli (38), von der er sich nach mehreren gemeinsamen Jahren getrennt hat. Insgesamt hat der Musiker drei Kinder: Neben Raffaela und Aurora ist er auch Vater eines weiteren Kindes. Tochter Aurora ist bereits selbst eine bekannte Persönlichkeit in Italien – sie ist als Moderatorin und Influencerin aktiv und entstammt Eros' erster Ehe mit dem deutschen Supermodel Michelle Hunziker (49).

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Getty Images Eros Ramazzotti , Sänger

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Instagram / ramazzotti_eros Die Tochter von Eros Ramazzotti, Raffaela, im August 2026

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Instagram / ramazzotti_eros Eros Ramazzotti und seine Tochter Raffaela umarmen sich

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