Hormontherapie: Tori Spelling erwartet mehr sexuelle Lust

Tori Spelling (53) hat begonnen, eine Hormonersatztherapie zu machen – und erwartet dadurch einige Veränderungen. Im Podcast "Inside of You" sprach die Schauspielerin jetzt offen mit Moderator Michael Rosenbaum (53) darüber, wie sich das auf ihr Liebesleben auswirken könnte. Mit ihrem gestiegenen Verlangen rechnet sie nach eigener Aussage bald: "Sexualrieb, der durch die Decke geht", beschrieb sie gegenüber People, was sie erwartet. Dates stehen für sie aktuell aber trotzdem nicht an erster Stelle – zu sehr ist sie auf ihre Arbeit und ihre fünf Kinder fokussiert.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, einfach unverbindlichen Spaß zu haben, antwortete die Schauspielerin mit einem klaren "Nein" – zumindest vorerst. Was sie sich stattdessen wünscht, ist vor allem mentale Verbindung. "Ich möchte diese geistige Stimulation. Ich mag es, herausgefordert zu werden", erklärte sie im Podcast. Einen Mann mit "Gehirn" suche sie – sie nannte das "mentalen Sex". Außerdem räumte sie ein, dass sie sich früher immer gefragt habe, ob überhaupt jemand mit ihr ausgehen würde, wenn sie erst einmal geschieden sei. "Niemand wird mit mir ausgehen wollen, wenn ich fünf Kinder habe", so Spelling. Mit ihrem Ex-Mann Dean McDermott (59) teilt sie die gemeinsamen Kinder Liam, Stella, Hattie, Finn und Beau. Obwohl sie eine Rückkehr zu ihm ausschloss, betonte sie: "Wir co-parenten wirklich gut."

Dass Dating für Tori gerade keine Priorität hat, ist keine neue Erkenntnis. Bereits Anfang des Jahres hatte sie erklärt, sie wolle ihr zweites Kapitel beginnen und sich beruflich neu erfinden. Ihre Scheidung von Dean wurde erst vergangenes Jahr offiziell abgeschlossen. Dean selbst ist derweil auf einem anderen Weg: Er feierte kürzlich in einem Instagram-Post seinen dritten Jahrestag der Nüchternheit und bezeichnete diese Entscheidung als die "beste Entscheidung, die ich je getroffen habe". Er hatte in der Vergangenheit offen über seine Alkoholprobleme gesprochen und zugegeben, dass diese die Ehe belastet hatten.

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Getty Images Tori Spelling bei den iHeartRadio Music Awards in Los Angeles, März 2026

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Imago Bei der Stand for Kids Gala in Los Angeles: Tori Spelling und Dean McDermott

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Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023