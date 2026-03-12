Peinliches Date: Freunde ruinierten Tori Spellings Romanze

Tori Spelling (52) hat sich in ihrem Podcast "misSPELLING" an ein beinahe romantisches Abenteuer mit Freddie Prinze Junior (50) erinnert – und verraten, dass ihr einziges Date ein einziges Desaster war. Die Schauspielerin arbeitete 1997 mit dem Kollegen am Film "The House of Yes" zusammen und entwickelte dabei Gefühle für ihn. "Es sollte eine sehr unschuldige Beziehung vor der Kamera sein, und irgendwie war sie es auch abseits der Kamera. Er und ich haben tatsächlich etwas füreinander empfunden", erzählte die 52-Jährige jetzt. Als Freddie sie schließlich zu einem Date abholen wollte, wurde die Situation jedoch von ihren Freunden ruiniert, die bekifft auf ihrer Couch saßen.

Tori lebte damals in einer Wohnung mit ihrer besten Freundin, die gerade mit anderen Freunden aus dem College nach Hause gekommen war. Die Gruppe hatte Marihuana geraucht und sich in der Wohnung breitgemacht. "Ich sagte: 'Leute, ich habe ein Date. Nehmt das ernst. Er wird das riechen und denken, dass ich es bin. Aber ich bin es nicht'", erklärte die Beverly Hills, 90210-Darstellerin. Als Freddie dann mit dem Aufzug hochkam, um sie abzuholen, benahmen sich ihre Freunde extrem peinlich. "Einer meiner Freunde fragte: 'Freddie, ist das die Abkürzung für Frederick?' Und dann: 'Nennt man dich Fred?' Ich dachte nur: 'Was passiert hier gerade?'", erinnert sich Tori. Die beiden verließen daraufhin schnell die Wohnung und schauten sich im Kino den Film "Cable Guy" mit Jim Carrey (64) an.

Am Set von "The House of Yes" hatten Tori und Freddie ein paar Knutsch-Sessions in ihrem Trailer während der Mittagspausen, doch über Küssen ging es nicht hinaus. "Er war sehr anständig", beschrieb sie den heute 50-Jährigen. Nach den Dreharbeiten tauchte Freddie später überraschend am Set von "Beverly Hills, 90210" auf, um für einen Film vorzusprechen – es handelte sich um "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Dort lernte er seine spätere Ehefrau Sarah Michelle Gellar (48) kennen, die er im Jahr 2002 heiratete. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Tochter Charlotte und Sohn Rocky. Tori selbst heiratete später Dean McDermott (59), mit dem sie fünf Kinder hat. Nach 17 Jahren Ehe gab sie im Juni 2023 die Scheidung bekannt, die im November 2025 finalisiert wurde.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tori Spelling und Freddie Prinze Junior

Imago Bei der Stand for Kids Gala in Los Angeles: Tori Spelling und Dean McDermott

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior, Schauspieler