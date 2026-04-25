Tori Spellings luxuriöse Kindheit: Nun teilt sie Einblicke

Zum 103. Geburtstag ihres verstorbenen Vaters Aaron Spelling (†83) hat Tori Spelling (52) auf Instagram emotionale Einblicke in ihre Kindheit geteilt. Die Schauspielerin postete mehrere Fotos, darunter ein Bild von sich als Neugeborene an der Seite ihres Vaters sowie ein späteres Foto, auf dem sie gemeinsam mit Aaron in einem roten Kleid posiert. Auch Bruder Randy ist auf einem der Bilder zu sehen. "Der Mann. Der Mythos. Die Legende. MEIN DAD", schrieb Tori in der Bildunterschrift auf Instagram und richtete sich direkt an ihren Vater: "Alles Gute zum Geburtstag, Daddy. Ich spüre dich in letzter Zeit energetisch sehr stark. Danke, dass du Randy und mir den Weg weist. Wir sind dein Vermächtnis und treten in unsere Kraft. Ich liebe dich für immer, Toto."

Die Fotos geben auch einen Blick auf das berühmte Anwesen "The Manor", in dem Tori aufwuchs. Das Herrenhaus im Stil eines französischen Schlosses in Holmby Hills, Los Angeles, umfasst rund 5.250 Quadratmeter Wohnfläche, hat 123 Zimmer und ist damit noch größer als das Weiße Haus oder das Taj Mahal. Tori selbst hatte dem Anwesen als Kind seinen Namen gegeben. Nach Aarons Tod im Jahr 2006 verkaufte Mutter Candy das Schloss im Jahr 2011 an Formel-1-Erbin Petra Ecclestone (37) – für 72 Millionen Euro. Das Anwesen wechselte 2019 erneut den Besitzer, damals für 101,8 Millionen.

Neben der Erinnerung an ihren Vater gedachte Tori in ihrem Post auch ihrem verstorbenen Freund Patrick Muldoon (†57), der kurz zuvor im Alter von 57 Jahren nach einem offenbar erlittenen Herzanfall gestorben war. Der Schauspieler war durch die Serie "Melrose Place" bekannt geworden. "Mein Dad und Patrick liebten sich so sehr. Ich hoffe, sie trinken gerade zusammen einen Cocktail!", schrieb Tori. Aaron Spelling, der zum Zeitpunkt seines Todes ein geschätztes Vermögen von rund 510 Millionen Euro besaß, war 83 Jahre alt geworden. Er hatte Tori mit seiner Frau Candy großgezogen, die er 1968 geheiratet hatte. Tori ist selbst Mutter von fünf Kindern, die sie mit ihrem Ex-Mann Dean McDermott (59) hat.

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Getty Images Tori Spelling beim iHeartRadio 102.7 KIIS FM Jingle Ball 2025 im Intuit Dome in Los Angeles

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Instagram / torispelling Vater Aaron Spelling (†83) mit Tochter Tori Spelling im Arm

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Instagram / torispelling Tori Spelling mit Vater Aaron Spelling