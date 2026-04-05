Auto-Crash in Kalifornien: Tori Spelling ist im Krankenhaus

Tori Spelling (52) musste mit vier ihrer Kinder und drei weiteren Jugendlichen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am vergangenen Donnerstagabend in einen Autounfall verwickelt wurde. Die Schauspielerin war mit den insgesamt sieben Kindern in Temecula in Kalifornien unterwegs, als ein anderer Fahrer ihren Wagen gerammt haben soll. Laut TMZ soll der andere Fahrer zu schnell gefahren sein und eine rote Ampel missachtet haben, bevor es zur Kollision kam. Die Polizei des Riverside County bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass Beamte gegen 17:45 Uhr Ortszeit zu dem Unfallort gerufen wurden, wo sie zwei beschädigte Fahrzeuge vorfanden.

Alle Insassen wurden noch am Unfallort untersucht, bevor Tori und die sieben Kinder in drei separaten Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert wurden. Dort wurden sie wegen verschiedener Verletzungen behandelt, darunter Schnittwunden, Prellungen und Gehirnerschütterungen. TMZ veröffentlichte ein Video, das die 52-Jährige im Gespräch mit einem Polizeibeamten am Unfallort zeigt. Augenzeugen berichteten dem Portal, dass sie nicht wütend gewirkt habe, sondern eher von Adrenalin aufgewühlt gewesen sei. Es wurden keine Festnahmen vorgenommen, die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Tori ist Mutter von fünf Kindern, die sie alle mit ihrem Ex-Mann Dean McDermott (59) hat: Liam (19), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) und Beau (9). Vier ihrer Kinder befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Auto, zusammen mit drei Freunden der Kinder. Dies ist nicht Toris erster beängstigender Moment im Auto. Bereits 2011 war sie in einen Unfall verwickelt, als sie während einer Verfolgungsjagd durch einen Paparazzo gegen eine Mauer fuhr. Die damals Schwangere war gerade dabei, ihre beiden ältesten Kinder zur Schule zu bringen, als sie versuchte, dem Fotografen zu entkommen. Selbst nach dem Crash machte der Paparazzo weiter Fotos, bis eine Gruppe von Müttern ihn vertrieb, wie die heute 52-Jährige damals auf X berichtete.

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Getty Images Tori Spelling bei den iHeartRadio Music Awards in Los Angeles, März 2026

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Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

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Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin