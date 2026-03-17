Tori Spelling enthüllt die Wahrheit über Schönheitsgerüchte

Tori Spelling (52) hat sich erstmals umfassend zu den seit Jahrzehnten kursierenden Gerüchten über ihre angeblichen Schönheitsoperationen geäußert. In ihrem Podcast "MisSpelling" sprach die Schauspielerin gemeinsam mit Dr. Terry Dubrow (67) über das Thema plastische Chirurgie und erklärte, dass sie bereits im Alter von 17 Jahren Opfer falscher Behauptungen geworden sei. Damals, als sie durch die Serie Beverly Hills, 90210 bekannt wurde, berichtete das Magazin The Globe, sie habe sich ein neues Kinn und Wangenimplantate machen lassen. Doch in Wahrheit hatte sich Tori zu diesem Zeitpunkt lediglich einer Nasenkorrektur unterzogen. "Das hat meine Seele komplett zerstört", erinnerte sich die Schauspielerin im Podcast an die damalige Zeit.

Die Gerüchte hätten sie ihr ganzes Leben lang begleitet, erzählte Tori. Zwar habe ihr Vater, der Produzent Aaron Spelling (†83), ihr damals gesagt, die Klatschblätter würden bald über jemand anderen schreiben, doch die Geschichte sei ihr nie aus dem Kopf gegangen. "Ich war ein 17-jähriges Mädchen, das sich fragte: 'Bin ich hübsch?'", gab Tori einen Einblick in ihre damalige Gefühlswelt. Besonders schwer sei es gewesen, weil sie als Teenager noch dabei war, sich selbst zu finden. Auch heute noch würden Menschen unter jedem Foto, das sie postet, behaupten, sie habe sich Filler spritzen lassen. "Ich tue es nicht!", betonte die Mutter von fünf Kindern. Sie gab zu, in der Vergangenheit Filler verwendet zu haben, aktuell nutze sie aber nur Botox.

Im Podcast sprach Tori ganz offen über ihre bisherigen Eingriffe. Mit 19 Jahren ließ sie sich in einer ambulanten Klinik in einem Einkaufszentrum Brustimplantate einsetzen. Eine Freundin, die Stripperin war, hatte ihr den dortigen Arzt empfohlen. Nach dem Eingriff kümmerten sich ihre Freundinnen Alicia Silverstone (49) und Carmen Electra (53) um sie. Ursprünglich hatte die Schauspielerin nur ihre natürliche Körbchengröße A plus bis B voller machen wollen. Inzwischen hat sie die Implantate zum dritten Mal erneuern lassen und sich diesmal für eine kleinere Größe entschieden. "Wenn ich auf die 90er zurückblicke, fand ich meine Brüste eigentlich gut. Ich wünschte, ich hätte sie einfach behalten", erklärte sie fast ein wenig wehmütig. Neben ihrer Brust-OP ließ sie sich ihre Nase operieren und entschied sich zudem dafür, Veneers einsetzen zu lassen. Wenn die Schauspielerin an die 90er zurückdenke, gefalle ihr ihr früherer, natürlicher Look eigentlich gut, betonte sie. Dennoch hallen die kritischen Kommentare und falschen Behauptungen von damals bis heute nach – so sehr, dass Tori nun ihren Podcast nutzte, um einige Dinge klarzustellen.

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Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

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Imago Tori Spelling und Shannen Doherty in "Beverly Hills, 90210"

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Instagram / torispelling Tori Spelling, Juni 2024