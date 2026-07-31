Tori Spelling verlässt den Beverly Hills "90210OMG"-Podcast

Überraschende Neuigkeit für alle Fans des Rewatch-Podcasts "9021OMG": Tori Spelling (53) steigt aus dem Format aus, das sie gemeinsam mit ihrer langjährigen Serienkollegin Jennie Garth (54) betrieben hat. Die Schauspielerin verkündete ihren Abgang nicht im Podcast selbst, sondern in einem Instagram-Livestream – und das in Begleitung ihres ehemaligen Co-Stars Brian Austin Green (53). Laut dem Magazin Entertainment Weekly begründete Tori den Schritt damit, dass sie sich neuen Projekten widmen möchte. Der Zeitpunkt kommt für viele Hörer unerwartet: Die beiden Gastgeberinnen befanden sich gerade mitten in der Besprechung der achten Staffel von Beverly Hills, 90210, als Tori ihren Ausstieg bekanntgab – obwohl noch zwei Staffeln vor ihnen lagen.

Jennie wird den Podcast künftig alleine weiterführen und die verbleibenden zwei Staffeln ohne ihre bisherige Mitstreiterin abschließen. Tori selbst rief ihre Fans dazu auf, dem Format auch ohne sie treu zu bleiben. Ob ein anderes ehemaliges Cast-Mitglied von "Beverly Hills, 90210" als neuer Co-Host einspringen wird, ist bislang nicht bekannt. In den Kommentaren unter einem Instagram-Reel des offiziellen Podcast-Accounts machten viele Hörer ihrem Unmut Luft. "Warum brauchte Tori Brian, um ihre Hand zu halten, als sie ankündigte, dass sie OMG verlässt? Ihr Verhalten ist so bizarr", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte verwundert: "Komische Art, Toris Abgang zu handhaben. Sie erwähnen es nicht im eigentlichen Podcast, aber sie kündigt es in einem Livevideo mit Brian an."

Tori Spelling und Jennie Garth hatten den Podcast "9021OMG" im Oktober 2020 gemeinsam ins Leben gerufen. Woche für Woche besprachen sie darin Folge für Folge der kultigen Serie "Beverly Hills, 90210" und gewährten dabei Einblicke hinter die Kulissen. Beide Schauspielerinnen waren in allen zehn Staffeln der Kultserie zu sehen und kennen sich damit seit Jahrzehnten.

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Getty Images Tori Spelling beim iHeartRadio 102.7 KIIS FM Jingle Ball 2025 im Intuit Dome in Los Angeles

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Getty Images Jennie Garth, Filmstar

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Getty Images Der "Beverly Hills, 90210"-Cast im Jahr 2019