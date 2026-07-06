Frisch getrennt: Maya Jama flirtet intensiv mit einem Koch

Kaum ist die Trennung offiziell, schlägt Maya Jama (31) offenbar ein neues Kapitel auf. Die Moderatorin, die vor allem durch ihre Moderation der britischen Reality-Show Love Island bekannt wurde, wurde jetzt in London vor einem angesagten Restaurant im Londoner Stadtteil Notting Hill gesichtet – und das in sehr vertrauter Gesellschaft. An ihrer Seite: Koch James Freeman, der Besitzer des Szene-Lokals. Die beiden kamen sich auf der Straße laut Daily Mail sichtbar näher, tauschten vertraute Blicke aus und wurden bei körperlichen Berührungen beobachtet. Passanten wurden Zeuge der Szene direkt vor dem angesagten Lokal.

Dem Anschein nach war die Stimmung zwischen der Unternehmerin, die ihren landesweiten Durchbruch unter anderem wegen ihrer früheren Beziehung zu dem Rapper Stormzy (32) erreichte, und James ausgesprochen ausgelassen. Vor dem Eingang seines Restaurants zeigten die beiden keinerlei Scheu, ihre Nähe zueinander offen zu zeigen. Ob es sich dabei um mehr als eine Freundschaft handelt, ist bislang nicht bekannt.

Mayas Trennung von Fußballprofi Rúben Dias (29) liegt erst wenige Wochen zurück. Nach rund 18 gemeinsamen Monaten sollen die Moderatorin und der Manchester-City-Spieler ihre Beziehung beendet haben – und das kurz nachdem sie angeblich zusammengezogen waren. Beide haben seither gemeinsame Pärchenfotos von ihren Instagram-Accounts gelöscht. Maya selbst ließ sich von dem Liebes-Aus beruflich offenbar nicht aufhalten und flog direkt für Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Celebrity Traitors" nach Inverness. Die 31-Jährige scheint nun wieder zurück in London zu sein – und das sichtlich gut gelaunt.

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Getty Images Maya Jama bei den Fashion Awards 2025 im Royal Albert Hall, London

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Collage: Imago, Imago Rúben Dias und Maya Jama

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Getty Images Stormzy und Maya Jama bei der Pariser Fashion Week im Juni 2024