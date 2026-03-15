Bösewichtrolle: Maya Jama plant ihre Schauspielkarriere

Maya Jama (31) will mit einem neuen Karriereschritt auf sich aufmerksam machen. Die Moderatorin verriet gegenüber BBC, dass sie ihre Schauspielambitionen nun endlich in die Tat umsetzen möchte. Die 31-Jährige erklärte, dass sie eine "zweite Welle des Ehrgeizes" verspüre, um es als Schauspielerin zu schaffen. "Ich habe als Jüngere davon geträumt, Schauspielerin zu werden, und habe versucht, zu all diesen Castings zu gehen, und ich bekam jede Menge Absagen", erzählte sie dem Sender. Damals sei sie nicht so beharrlich gewesen, wie sie es hätte sein sollen. Doch diesmal scheint Maya entschlossener als je zuvor.

Besonders interessant ist, welche Art von Rolle Maya am liebsten verkörpern würde. "Meine Traumrolle ist etwas, das komplett das Gegenteil von mir ist", erklärte die Moderatorin. Sie wolle nicht das sein, was die Leute von ihr vor der Kamera erwarten würden. "Ich würde das komplette Gegenteil davon sein wollen, also ein Monster oder eine gemeine, böse Person. Eine Bösewichtin vielleicht, das wäre schön", sagte Maya. Ihre Pläne scheinen bereits Gestalt anzunehmen, denn die Moderatorin wird in der zweiten Staffel von Guy Ritchies (57) Netflix-Serie "The Gentlemen" zu sehen sein. Sie spielt dort die glamouröse Ehefrau eines zwielichtigen Geschäftspartners, der mit der Hauptfigur Eddie Horniman, gespielt von Theo James (41), in Verbindung steht. Die Dreharbeiten begannen bereits im vergangenen Jahr im prachtvollen Badminton House in Gloucestershire.

Die erste Staffel von "The Gentlemen" wurde 2024 zu einem der größten Erfolge von Netflix und erreichte in nur vier Wochen 44 Millionen Aufrufe. Die Serie erzählt die Geschichte von Eddie Horniman, einem Ex-Armeeoffizier, der das Anwesen seiner Familie erbt und dabei entdeckt, dass es im Zentrum eines riesigen Cannabis-Imperiums steht. Neben Theo James waren in der ersten Staffel auch Vinnie Jones (61) und Ray Winstone zu sehen. Maya hatte ihre Fans bereits Anfang des Jahres neugierig gemacht, als sie ein Netflix-Drehbuch in den sozialen Medien postete, gefolgt von einem mysteriösen Foto an der Seite von "The Gentlemen"-Star Kaya Scodelario (34), die in der Serie die Mafia-Chefin Susie Glass spielt.

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Getty Images Bei den GQ Men Of The Year Awards 2025 in London: Maya Jama