Bestätigt: Rúben Dias äußert sich zur Trennung von Maya Jama

Rúben Dias (29) hat sich jetzt erstmals öffentlich zur Trennung von Maya Jama (31) geäußert. In einem Instagram-Statement wies der Manchester-City-Verteidiger die Vorwürfe zurück, die Love Island-Moderatorin während ihrer Beziehung betrogen zu haben. Ihm war vorgeworfen worden, nachts gezielt Followinganfragen an attraktive Influencerinnen geschickt zu haben – noch während er mit Maya zusammen war. Das sogenannte "Toe-Dipping", also das strategische Folgen von Accounts, um Interesse zu signalisieren, soll er unter anderem im März und im November 2025 betrieben haben.

In seinem Statement erklärte der Fußballprofi, er habe die Grenze des Erträglichen erreicht, als sogar sein 85-jähriger Großvater ihn gefragt hatte, ob er seine Freundin betrogen habe. "Maya und ich hatten immer eine Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt aufgebaut war. In dieser Hinsicht wurde nie eine Grenze überschritten", schrieb er. Er betonte zudem: "Ich sage euch, dass ich nicht betrogen habe und auch nie die Absicht oder Versuchung dazu hatte." Die Gründe für das Ende der Beziehung bezeichnete er als strikt privat: "Die Gründe, warum wir uns getrennt haben, sind privat und gehören uns beiden, und wir sind damit auf sehr reife Weise umgegangen." Außerdem wehrte er sich gegen Falschdarstellungen: "Es ist falsch, Menschen anzulügen und ein gegenteiliges Bild von jemandem zu zeichnen, nur für Klicks." Er schloss mit dem Appell, ihn und Maya zu respektieren und zu verstehen, dass nicht immer jemand den anderen verraten haben müsse, damit eine Beziehung ende.

Vor einer Woche hatte sich bereits abgezeichnet, dass zwischen Maya und Rúben endgültig Schluss ist. Laut Daily Mail sollen die beiden ihre Romanze schon drei Wochen zuvor beendet haben, ausgerechnet kurz nachdem sie angeblich zusammengezogen waren. Maya reiste kurz nach dem Liebes-Aus nach Inverness, um "Celebrity Traitors" zu drehen. Und auch auf Instagram setzten sie ein deutliches Zeichen: Wie The Sun berichtete, begannen beide, gemeinsame Pärchenfotos von ihren Accounts zu löschen. Dabei hatte alles erst Ende 2024 Fahrt aufgenommen. Kennengelernt hatten sie sich im November bei den MTV Europe Music Awards in Manchester, im Dezember wurden die beiden dann ein Paar.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rúben Dias und Maya Jama

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Getty Images Rúben Dias, Fußballer

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Getty Images Maya Jama bei den Brit Awards 2026 in Manchester