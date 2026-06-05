Nach Liebes-Aus setzt Maya Jama jetzt auf Immobilien

Maya Jama (31) gönnt sich den nächsten großen Immobiliencoup: Die beliebte Love Island-Moderatorin hat sich ein gemütliches Haus in den Cotswolds gesichert – für rund 520.000 Pfund (etwa 600.000 Euro). Wie die DailyMail berichtet, läuft der Kauf der Drei-Schlafzimmer-Cottage über ihre eigens gegründete Firma Penny Property Holdings, die sie im Herbst ins Leben gerufen hat. Das idyllische Domizil liegt nahe Chipping Norton, mitten in einer Gegend, in der sich zahlreiche Stars niedergelassen haben. Und Maya hat mit dem Kauf ein klares Ziel: Das Häuschen wird als Ferienunterkunft vermietet – Fans können sich ihren Promi-Rückzugsort also ganz einfach buchen.

Das Cottage hat es in sich: Gäste erwartet ein charmantes Cottage mit drei Schlafzimmern, Kamin, rustikaler Küche, Pflegeextras im Bad sowie einem Essbereich im Freien. Gebucht werden kann die Unterkunft ab 374 Pfund (433 Euro) pro Nacht. Auf Buchungsplattformen punktet das Haus bereits: Auf booking.com kommt es auf vier von fünf möglichen Punkten, auf Airbnb beeindruckt es mit satten 4,96 Sternen. Maya hatte schon zu Jahresbeginn in einer Instagram-Fragerunde verraten, dass sie mehrere Immobilien besitzt. Damals schrieb sie offen: "Um auf meine DMs zu antworten, ich habe letztes Jahr auch ein Haus in den Cotswolds gekauft, also werde ich manchmal dort sein."

Die Cotswolds gelten schon länger als beliebter Rückzugsort für Prominente. In der Region sollen unter anderem David Beckham (51), Victoria Beckham (52), Kate Moss (52) und Simon Cowell (66) Häuser besitzen. Für Maya passt das neue Anwesen damit in ein Umfeld, das für Ruhe, Natur und prominente Nachbarschaft steht. Privat hatte die Moderatorin zuletzt auch wegen ihres Liebeslebens Schlagzeilen gemacht: Im April wurde ihre Trennung von Ruben Dias bekannt. Auf Instagram gab sie ein klares Statement ab: "Ich bin ein Alles-oder-nichts-Mädchen. Ich date nicht locker, also werde ich entweder laut lieben oder gar nicht." Maya ist aktuell single und hat keine Kinder.

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Getty Images Maya Jama bei den Fashion Awards 2025 im Royal Albert Hall, London

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Collage: Imago, Imago Rúben Dias und Maya Jama