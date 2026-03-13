Maya Jama enthüllt Rihannas Rat für mehr Selbstbewusstsein

Maya Jama (31) hat bei der Eröffnung des Clubs Poppi in London einen besonderen Einblick in ihr Leben als Moderatorin gegeben. Die 31-Jährige, die in den vergangenen Wochen mit der Moderation von Love Island und den Brit Awards beschäftigt war, besuchte am Donnerstagabend die Party in der Rivington Street und sprach dort offen über ihre Nervosität bei glamourösen Events. Gegenüber Daily Mail verriet sie, dass sie trotz ihres Erfolgs ständig angespannt ist und sich unter Druck gesetzt fühlt, in die Branche zu passen. Doch Maya hat einen Trick, der ihr in solchen Momenten hilft – und den hat sie von keiner Geringeren als Rihanna (38) persönlich gelernt.

"Ich bin bei Events immer so nervös", erzählte die Moderatorin bei der Veranstaltung. Doch die Sängerin habe ihr einst einen simplen, aber wirkungsvollen Rat gegeben: "Rihanna hat mir mal gesagt, ich soll einfach so tun, als wüsste ich, was ich tue – und hier bin ich. Es funktioniert." Maya, die schon lange eine große Bewunderin der grammyprämierten Künstlerin ist, schwört seitdem auf diesen Tipp und wendet ihn regelmäßig an, wenn sie sich unsicher fühlt. Bei der Party präsentierte sie sich in einem figurbetonten schwarzen Leder-Midikleid und passenden Overknee-Stiefeln selbstbewusst vor den Kameras und feierte gemeinsam mit Gästen wie dem Nachwuchstalent Skye Newman, Model Leomie Anderson und Sängerin Rose Gray.

Neben ihrer Karriere als Moderatorin sprach Maya zuletzt auch offen über ihre körperlichen Veränderungen. In einem Video auf TikTok berichtete sie, dass sie nach einer schweren Lebensmittelvergiftung in Südafrika ungewollt an Gewicht verloren hat. Die von Natur aus schlanke Moderatorin erklärte, dass sie eigentlich lieber etwas kurviger aussehen möchte und nun mit Krafttraining und spätem Essen daran arbeitet, wieder zuzunehmen. In einem früheren Interview mit dem Magazin Women's Health verriet Maya, dass Kniebeugen, Liegestütze und Kickbacks mit Fußgelenkgewichten zu ihren bevorzugten Übungen gehören. Sie trainiert regelmäßig mit ihrem Personal Trainer Warren Whitely und praktiziert zudem Reformer-Pilates im Nobu London.

Getty Images Maya Jama im November 2024

Getty Images Rihanna bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

Imago Maya Jama, Moderatorin