Maya Jama setzt nach der Ruben-Trennung ein klares Statement

Nach ihrer Trennung von Fußballprofi Ruben Dias hat sich Maya Jama (31) nun erstmals zu der Beziehung und dem Ende geäußert. Die britische Moderatorin, die als Host der Sendung Love Island bekannt ist, meldete sich im Podcast "Cocktails and Takeaways" mit Madame Joyce und Mariam Musa zu Wort. Ohne Ruben namentlich zu erwähnen, sprach sie darin über ihr Verhältnis zu Privatsphäre und Öffentlichkeit – und darüber, wie sie mit dem Ende einer Beziehung umgeht. Ihr Kommentar unter dem Video sorgte für Aufsehen.

"Die Wahrheit ist: Auch wenn ich versucht habe, meine Beziehungen privat zu halten, werden wir trotzdem fotografiert", schrieb Maya dort. Dann erklärte sie: "Ich bin ein Alles-oder-nichts-Typ. Ich date nicht einfach so nebenbei. Also werde ich laut lieben oder gar nicht – und wenn es endet, dann endet es. Ich habe schon vor langer Zeit entschieden, meine persönlichen Entscheidungen nicht von der öffentlichen Meinung abhängig zu machen." Die beiden waren Berichten zufolge rund 18 Monate ein Paar.

Auch Ruben selbst hatte sich zuvor bereits in einem langen Instagram-Statement zu der Trennung geäußert und dabei betont, dass ihre Beziehung stets auf gegenseitigem Respekt basiert habe. "Die Gründe für unsere Trennung sind privat und gehören uns", schrieb er. Die eigentlichen Ursachen des Beziehungsendes wollen offenbar beide für sich behalten.

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Getty Images Maya Jama bei den Fashion Awards 2025 im Royal Albert Hall, London

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Instagram / mayajama Maya Jama und Rúben Dias, Dezember 2025

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Imago Maya Jama, Moderatorin