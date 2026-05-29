Maya Jama bringt Schwung in Netflix-Hit "The Gentlemen"

Maya Jama (31) gibt ihr großes Schauspieldebüt – und das gleich in einer der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt. Die Moderatorin steigt in die zweite Staffel von "The Gentlemen" ein, Guy Ritchies (57) gefeierter Crime-Comedy-Serie. Maya spielt darin die glamouröse Ehefrau eines Vertrauten der Figur von Hauptdarsteller Theo James (41). Die zweite Staffel soll noch in diesem Jahr auf Netflix erscheinen. Wie die Daily Mail berichtet, wurde die Show bereits jetzt für eine dritte Staffel verlängert – obwohl Staffel zwei noch gar nicht ausgestrahlt wurde.

Laut einem Insider sei Maya genau das, was die Serie braucht. "Es wird erwartet, dass Maya Jama den Sexfaktor hinzufügt, den die erste Staffel vermissen ließ", betonte die Quelle gegenüber der Daily Mail. Die dritte Staffel befinde sich demnach noch in einem frühen Stadium, doch Drehbücher seien bereits geschrieben und Netflix habe die Episoden offiziell genehmigt. Gedreht werden soll ab Herbst. Neben Maya kehren auch Vinnie Jones (61) als harter Geoffrey Seacombe und Kaya Scodelario als Susie Glass in ihre Rollen zurück. Neu zur zweiten Staffel dazugestoßen sind außerdem unter anderem Hugh Bonneville und Boxer Chris Eubank Jr.

"The Gentlemen" war 2024 einer der größten Netflix-Hits überhaupt – innerhalb der ersten vier Wochen verbuchte die Serie beeindruckende 44 Millionen Aufrufe. Regisseur und Produzent Ritchie basierte die Serie auf seinem gleichnamigen Kinofilm aus dem Jahr 2019, der mit Starbesetzung – darunter Matthew McConaughey (56), Michelle Dockery (44) und Hugh Grant (65) – weltweit über 115 Millionen Dollar [ca. 99 Millionen Euro] eingespielt hatte. Für Maya ist der Einstieg in das Serienformat ein neues Kapitel: Die gebürtige Britin ist bislang vor allem als TV-Moderatorin bekannt, unter anderem als Gesicht der Datingshow Love Island.

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