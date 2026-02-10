Maya Jama zeigt sich bei "Love Island" mit gewagtem Look

Maya Jama (31) sorgt in der Love Island: All Stars-Villa für doppelte Schnappatmung: Am Sonntag läuft die Moderatorin in einem tief ausgeschnittenen, komplett rückenfreien Kleid von Versace in die Luxusvilla in Südafrika ein – und während die Islander am Feuerplatz auf die nächste Wendung warten, starren viele erst einmal auf Mayas Look. Das schwarze Kleid legt ein XXL-Dekolleté frei, hinten schmiegt sich ein hautfarbenes Leder-Detail eng an Taille und Po. Später teilt Maya die Szene mit mehreren heißen Schnappschüssen auf Instagram.

Auf den Fotos posiert die TV-Moderatorin vor und nach ihrem Auftritt im Villa-Garten, das Vintage-Kleid von Versace sitzt wie angegossen. Besonders ins Auge fällt der braune Lederbogen, der sich über die Hüfte zieht und ihr Hinterteil betont – so perfekt an ihren Hautton angepasst, dass viele Fans beim ersten Hinsehen glauben, Maya sei von hinten komplett nackt. Auf X häufen sich Kommentare wie "Ich dachte, Maya's batty war raus" oder "Für eine Minute dachte ich, sie hat ihren Po einfach draußen gelassen."

Abseits des Villenwirbels zeigt Maya auf Social Media gern die Mischung aus Glamour und Humor, mit der sie ihre Moderationsjobs begleitet. Die 31-Jährige pendelt derzeit für die neue "Love Island"-Staffel zwischen Set, Styling-Calls und späten Drehabenden, nachdem zuletzt ihr Alltag privat erschüttert worden war: Unbekannte hatten ihre gemeinsam mit Fußballer Rúben Dias (28) bewohnte Villa nahe Alderley Edge verwüstet und Wertgegenstände entwendet, während sie arbeitete und er mit seinem Club unterwegs war. Freunde beschreiben das neue Zuhause als besonderen Ort für beide, der nach dem Schock erst wieder Vertrautheit bekommen musste.

Maya Jama, Moderatorin

Maya Jama, Januar 2026

Maya Jama und Rúben Dias, Dezember 2025