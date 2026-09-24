Dakota Johnson und MGK: Megan Fox soll Bedenken haben

Die Gerüchte um Dakota Johnson (36) und Machine Gun Kelly (36) sorgen offenbar für Stirnrunzeln bei dessen Ex-Partnerin Megan Fox (40). Wie ein Insider gegenüber In Touch Weekly behauptet, soll die Schauspielerin Bedenken wegen der mutmaßlichen Romanze haben. An Dakota selbst liege das allerdings nicht. Megan habe nur Gutes über die Fifty Shades of Grey-Darstellerin gehört. Vielmehr frage sie sich angeblich, ob Dakota wisse, worauf sie sich mit MGK einlasse. Die Quelle begründet Megans Sorge mit ihren eigenen Erfahrungen aus der wechselhaften Beziehung mit dem Musiker. Anfang September waren Dakota und MGK gemeinsam in New York City gesichtet worden. Eine Beziehung haben die beiden bislang nicht bestätigt.

Auch in Dakotas Umfeld soll die mögliche Romanze nicht nur auf Begeisterung stoßen. Ein Insider behauptete gegenüber Daily Mail, die Schauspielerin habe zwar ein Faible für Rockstars, wünsche sich gleichzeitig aber ein ruhigeres Leben. Freunde sollen deshalb fürchten, dass sie sich auf eine komplizierte Situation einlässt. MGK selbst scheint von Dakota hingegen ziemlich angetan zu sein. In seinem Freundeskreis soll er sie als "großartig" bezeichnet haben. Wie ernst es zwischen den beiden tatsächlich ist, bleibt allerdings offen. Eine weitere Quelle bezeichnete ihre Verbindung gegenüber dem Blatt als "total unverbindlich".

Ganz neu kennen sich Dakota und MGK offenbar nicht. Bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Juli sollen sich die beiden nähergekommen sein und anschließend zunächst freundschaftlich miteinander geschrieben haben. Mittlerweile sollen sie sich laut dem Magazin People seit mehreren Monaten abseits der Öffentlichkeit treffen. MGK hat selbst eine turbulente Beziehung hinter sich: Er und Megan waren seit 2020 ein Paar und seit 2022 verlobt, trennten sich jedoch Ende 2024. Zu diesem Zeitpunkt erwartete die Schauspielerin bereits ihr gemeinsames Kind. Als Eltern sollen die beiden heute trotz ihrer Trennung gut miteinander auskommen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Anadolu Agency Megan Fox im September 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson im Beverly Hills Hotel bei der Women in Entertainment Gala, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago Machine Gun Kelly bei der Pre-GRAMMY Gala in Los Angeles, die Avery Lipman und Monte Lipman ehrt