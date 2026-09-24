Endlich: Anna Rossow und Dominik verkünden Hochzeitsdatum

Anna Rossow (38) und Dominik Stuckmann (34) haben endlich verraten, wann sie heiraten! Auf Instagram verkündeten die beiden Realitystars, dass sie sich am 21. November 2026 das Jawort geben wollen. Bis zu ihrem großen Tag bleiben ihnen damit nur noch rund zwei Monate. Für die Bekanntgabe ihres Hochzeitstermins ließen sich Anna und Dominik eine kleine Überraschung für ihre Fans einfallen. In einem gemeinsamen Video hielten sie nacheinander beschriftete Zettel in die Kamera. Was zunächst wie ein Hilferuf aussah, entpuppte sich nach kurzer Verwirrung als "Save the Date"-Ankündigung samt Hochzeitsdatum. Zuvor hatte das Paar seine Follower darüber im Unklaren gelassen, an welchem Tag die Trauung stattfinden soll.

Der Clip beginnt mit einem kleinen Scherz des Paares: Anna hält einen Zettel mit der Aufschrift "Save" hoch, während Dominik daneben "Me" präsentiert – zusammen ergibt das einen vermeintlichen Hilferuf. Seine Verlobte spielt mit und gibt ihm einen kleinen Stups, woraufhin er sein Schild gegen eines mit den Worten "The Date" austauscht. Anschließend enthüllt Anna auf einem weiteren Zettel den Hochzeitstermin: den 21. November 2026. Zum Abschluss greift Dominik den gemeinsamen Gag noch einmal auf und hält ein Schild mit der Aufschrift "Help" in die Kamera. Zu ihrer augenzwinkernden Ankündigung schrieben die beiden auf Instagram: "It's official! Noch dieses Jahr Herr und Frau Stuckmann."

Dass Anna und Dominik noch 2026 heiraten möchten, hatten sie ihren Fans bereits zuvor verraten. Den genauen Termin behielten die beiden bislang allerdings für sich. Mit ihrer Hochzeitsankündigung lüfteten sie nun ganz nebenbei noch ein weiteres Geheimnis: Nach der Trauung wollen sie offenbar beide den Nachnamen Stuckmann tragen. Das deuteten die Realitystars mit ihrer Formulierung "Herr und Frau Stuckmann" an. Bei der Verkündung bewiesen die beiden außerdem ihren gemeinsamen Humor: Anna spielte den vermeintlichen Hilferuf ihres Verlobten mit, bevor sie zusammen die eigentliche Botschaft enthüllten.

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IMAGO / Gartner Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025

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Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Juli 2025

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Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann, TV-Stars