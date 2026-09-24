Herzstillstand: Notruf liefert Details über Presleys Tod

Nach dem Tod von Presley Gerber (†27) werden immer mehr Details über die letzten Stunden des Models bekannt. Wie TMZ unter Berufung auf Quellen berichtet, die mit den Ermittlungen vertraut sind, soll der 27-Jährige erst am Samstagabend, dem 19. September 2026, in einer luxuriösen Rehaeinrichtung in Santa Monica eingecheckt haben. Nur wenige Stunden später, am Sonntagmorgen, dem 20. September, wurde der Sohn von Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64) leblos in einem Schlafzimmer entdeckt. Laut den mit den Ermittlungen vertrauten Quellen des Portals lag er dabei nicht im Bett, sondern in dessen Nähe - wo genau im Raum, dazu machten die Insider keine Angaben. Eine Tonaufnahme des Einsatzfunks zeigt, wie schnell sich die Lage zuspitzte: Um 9:35 Uhr war zunächst von einem Herzstillstand die Rede. Nur drei Minuten später sprachen die Einsatzkräfte von einer möglichen Überdosis, um 9:40 Uhr wurde die Dringlichkeitsstufe noch einmal erhöht.

Untergebracht war Presley laut dem Bericht in einem separaten Haus auf dem Gelände der Einrichtung, in dem er Mitbewohner gehabt haben soll. Die Polizei gab an, den jungen Mann bereits tot vorgefunden zu haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es demnach derzeit nicht, weiterhin wird eine mutmaßliche Überdosis untersucht. Fentanyl steht nach Angaben der TMZ-Informanten aktuell nicht im Mittelpunkt der Ermittlungen. Ob andere Substanzen eine Rolle spielten, soll der noch ausstehende toxikologische Bericht des Los Angeles County Medical Examiner zeigen. Die Autopsie wurde bereits am Montag nach seinem Tod abgeschlossen, eine offizielle Todesursache wurde bislang jedoch nicht bekannt gegeben. Freunde des Models behaupten außerdem, ein Arzt habe Presley Ketamin verschrieben, obwohl er mit diesem Mittel früher Probleme gehabt haben soll. Eine behördliche Bestätigung für diese Darstellung liegt bisher nicht vor.

Presley hatte über Jahre hinweg offen über seine Drogenabhängigkeit gesprochen. Auch über Depressionen, Angstzustände, Panikattacken und nächtliche Schreckepisoden äußerte sich das Model immer wieder öffentlich. Noch im März dieses Jahres soll er sich in Mexiko einer hochdosierten Ibogainebehandlung, die bei Entzugssymptomen helfen soll, unterzogen haben. Seine Eltern Cindy und Rande sowie seine Schwester Kaia Gerber (25) unterstützten diesen Schritt damals öffentlich. Nach Presleys Tod sind die genauen Umstände weiterhin Gegenstand der Untersuchungen von Polizei und Gerichtsmedizin. Da die bereits durchgeführte Autopsie keine abschließende Klärung brachte, bleibt das Ergebnis der toxikologischen Tests der entscheidende Baustein.

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Getty Images Presley Gerber im Juni 2019

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Getty Images Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber und Presley Gerber bei den British Fashion Awards

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