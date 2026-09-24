Diese Bedeutung steckt hinter dem Namen von Lady Gagas Baby

Hinter dem Namen Rose Bean Polansky steckt offenbar mehr als eine hübsche Klangkombination. Lady Gaga (40) und ihr Verlobter Michael Polansky sollen die Vornamen ihrer ersten Tochter mit musikalischen Einflüssen verbunden haben, die für die Sängerin eine besondere Bedeutung haben. Wie ein Insider gegenüber People erklärte, geht Rose auf Édith Piafs Klassiker "La Vie en Rose" zurück. Gaga selbst sang das Lied 2018 in "A Star Is Born". Auch der zweite Vorname könnte eine Hommage sein: Bean soll vermutlich an den 2021 verstorbenen Sänger und LGBTQ+-Aktivisten Carl Bean erinnern, dessen Song "I Was Born This Way" Gagas späteren Welthit "Born This Way" inspirierte. Zu der Bedeutung der Namen haben sich Gaga und Michael selbst bislang nicht geäußert.

Wie viel "La Vie en Rose" Gaga bedeutet, zeigt sich auch auf ihrer Haut. Seit 2019 trägt sie eine große Rose entlang ihrer Wirbelsäule, ergänzt durch den Titel des Liedes. Auch Carl Beans Werk hat die Sängerin nachhaltig geprägt. Der Musiker und Aktivist setzte sich für die LGBTQ+-Community ein und gehörte zu den Gründern des Unity Fellowship Church Movement. In einer Dokumentation über ihn erinnerte Gaga 2025 daran, welche Bedeutung "I Was Born This Way" über seinen Erfolg in den Charts hinaus hatte: "Das war so viel mehr als nur ein Hit", sagte die Sängerin laut Vanity Fair.

Dass Gaga und Michael überhaupt Eltern geworden sind, wurde erst im September bekannt. Rose kam bereits am 9. Juni in Los Angeles zur Welt. Für die Sängerin und den Unternehmer ist es das erste gemeinsame Kind. Über ihren Kinderwunsch hatte Gaga zuvor offen mit der New York Times gesprochen. Besonders wichtig sei ihr dabei, ihrem Nachwuchs kein Leben aufzuzwingen, das er sich nicht selbst ausgesucht habe. Gaga und Michael sind seit 2020 öffentlich ein Paar und seit 2024 verlobt.

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Getty Images Lady Gaga, Februar 2025

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Getty Images Lady Gaga und Michael Polansky, September 2024

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Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Joker Folie à Deux"-Premiere