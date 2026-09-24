Prinzessin Anne soll Meghan wohl sofort durchschaut haben

Prinzessin Anne (76) soll schon beim Eintritt von Herzogin Meghan (45) in die britische Königsfamilie ein schlechtes Gefühl gehabt haben. Das behauptet zumindest die TV-Hellseherin Debbie Davies gegenüber dem Daily Star. Ihrer Ansicht nach besitzt die Princess Royal dieselbe gute Menschenkenntnis wie ihr verstorbener Vater Prinz Philip (†99) – und habe der Frau von Prinz Harry (42) deshalb von Beginn an misstraut. Annes direkte Art und ihre ausdrucksstarke Mimik hätten früh verraten, was sie wirklich vom Neuzugang im Palast hielt. "Prinzessin Anne ist fantastisch, sie zeigt einfach alles, was sie denkt, in ihrem Gesicht", schwärmte Debbie über die Schwester von König Charles (77). Und weiter: "Sie muss nichts sagen, man kann es in ihren Augen sehen. Ein Blick auf sie genügt und man erkennt, was sie denkt. Sie ist völlig transparent."

Den Vergleich zwischen Anne und ihrem Papa zog Debbie dabei ganz bewusst. "Prinzessin Anne ist genau wie ihr Vater. Prinz Philip konnte Meghan Markle sofort durchschauen. Er erkannte sie als das, was sie ist, und ich konnte das auch", behauptete die Hellseherin gegenüber Daily Star. Schon die Hochzeit von Harry und Meghan habe bei ihr persönlich für Kopfschütteln gesorgt: "An ihrem Hochzeitstag saß ich nur da und schüttelte den Kopf. Ich stand da und sagte: 'Das ist eine absolute Katastrophe, die nur darauf wartet, zu passieren.'"

Im Januar 2020 hatten Harry und Meghan schließlich angekündigt, ihre Rollen als ranghohe arbeitende Royals niederzulegen. Hinter den Palastmauern soll diese Entscheidung für reichlich Ärger gesorgt haben. Philip soll Berichten zufolge außer sich gewesen sein, als ihn Mitarbeiter über die Pläne des Paares in Kenntnis setzten. Anne selbst hat sich öffentlich bislang kaum zu den beiden geäußert – die Einschätzung zu ihrem angeblichen Misstrauen stammt allein von Debbie.

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Collage: John Swannell/ Buckingham Palace, Getty Images Prinzessin Anne und Herzogin Meghan Collage

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Getty Images Anne, Princess Royal, besucht das Commonwealth-Games-Hauptquartier in Glasgow

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Getty Images Prinz Philip (†99)