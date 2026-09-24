"Das weiß doch keine Sau!": Jauch verzweifelt an Quizfrage

Diese Quizfrage bringt sogar Günther Jauch (70) an seine Grenzen! In der neuen Ausgabe von Wer wird Millionär?, die bereits auf RTL+ verfügbar ist und am 28. September um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird, scheitern alle Kandidaten an der Qualifikationsrunde. Ihre Aufgabe: Sie sollen erkennen, welche Sonderzeichen auf einer klassischen deutschen Computertastatur mithilfe der Shift-Taste über den Tasten 5, 6, 0 und ß aufgerufen werden, und diese anschließend richtig anordnen. Während die Teilnehmer noch überlegen und ihre Antworten eingeben, verliert auch der Moderator zunehmend den Glauben an die Aufgabe. "Das kann nicht sein. Leute, das kriegt doch niemand hin", meint er. Mit Blick auf einen zögernden Kandidaten stellt Günther zudem fest: "Der da tippt immer noch." Noch bevor die Lösung bekannt gegeben wird, platzt es aus ihm heraus: "Das weiß doch keine Sau!" Tatsächlich liegt am Ende niemand richtig. Günthers ernüchtertes Fazit fällt entsprechend deutlich aus: "Unlösbar. Das war völlig unlösbar."

Die richtige Reihenfolge hätte %, &, = und ? gelautet. Genau diese vier Zeichen finden sich auf der deutschen Tastatur über den genannten Ziffern beziehungsweise dem ß. Da jedoch keiner der Teilnehmer die knifflige Zuordnung schafft, muss eine Ersatzfrage her. Diesmal geht es um einen bekannten Vers aus einem Kinderversteckspiel. Die Kandidaten sollen die Worte aus der Fortsetzung von "Eins, zwei, drei, vier, Eckstein..." in die richtige Reihenfolge bringen. Gesucht ist der Satz "...alles muss versteckt sein". Bei dieser Aufgabe rechnet Günther offenbar mit einem deutlich besseren Ergebnis. "Da möchte ich eine Kaskade der richtigen Antworten sehen", erklärt der Quizmaster. Sein Wunsch geht in Erfüllung: Alle Kandidaten beantworten die Ersatzfrage richtig. Am schnellsten ist Giuseppe Russo. Der 38-Jährige benötigt dafür lediglich 2,14 Sekunden und lässt seine Konkurrenten hinter sich. Damit sichert er sich den begehrten Platz auf dem Ratestuhl gegenüber Günther.

Für Verwirrung sorgte bei "Wer wird Millionär?" auch eine Frage rund um den Film "Jeanne Dielman". Gemeinsam mit Kandidat Justin Martin rätselte Günther bei der 32.000-Euro-Stufe der RTL-Show darüber, welches Werk der Streifen im Jahr 2022 im alle zehn Jahre aktualisierten Ranking "Bester aller Zeiten" von der Spitze verdrängte. Zur Auswahl standen Alfred Hitchcocks (†80) "Vertigo", Mozarts Oper "Così fan tutte", Max Frischs Roman "Homo faber" und Andy Warhols (†58) Kunstwerk "Campbell's Soup Cans". Doch bevor sich Kandidat und Moderator überhaupt mit der eigentlichen Lösung beschäftigen konnten, sorgte bereits die Formulierung für Verwirrung. Weder Justin noch Günther erkannten zunächst, dass es sich bei "Jeanne Dielman" überhaupt um einen Filmtitel handelt. Auch hier lag die Schwierigkeit also zunächst weniger in der Antwort als in der Frage selbst.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

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RTL Günther Jauch, November 2025

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RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"