"Flirtskills": "Love Island VIP"-Rafael punktet bei Greta

Rafael Neugart (31) nimmt das Herz von Greta Barthel ins Visier und das ganz behutsam. Die hübsche Blondine ist nach dem Vertrauensbruch ihres Love Island VIP-Couples Nelson Henry angeschlagen. Genau in dieser Phase sucht Rafael das Gespräch mit ihr. Dass er in der Datingshow nicht der einzige Mann mit Interesse an ihr ist, weiß Rafael genau. "Ich weiß, dass ich mich ranhalten muss. Ich muss meinen Werkzeugkasten auspacken und alle meine Flirtskills anwenden", kündigt er in der Sendung an. Doch zunächst erkundigt sich der YouTuber, wie es Greta nach Nelsons Aktion geht. Sie erklärt, dass dessen Kuss mit Henna alte Wunden aufgerissen habe: "Für mich war es schwierig, dass ich generell von solchen Situationen getriggert bin. Dass ich zum ersten Mal nach meiner Beziehung gesagt habe, ich lasse mich auf Dating ein. Dann war es kacke, wenn es genau so startet, wie es aufgehört hat."

Rafael ringt um Worte und ergreift daraufhin seine Chance: "Ich habe mir gefühlt mehr einen Kopf gemacht als du. Ich habe voll den Kloß im Hals gehabt, weil ich euch beide ins Herz geschlossen habe. Und dir habe ich auch schon gesagt, dass ich dich sehr spannend finde und ich dich gerne näher kennenlernen würde." Als sie betont, erst einmal Zeit zum Verarbeiten zu brauchen, will er ihr Raum geben – doch sie hält ihn zurück und zeigt sich von seiner Rücksichtnahme angetan. Rafael macht ihr daraufhin Komplimente und nennt sie "eine inspirierende Person", weshalb Greta geschmeichelt lächelt. Auch über Blumen sprechen die beiden – und wenig später folgt eine Überraschung, mit der wohl niemand in der Villa gerechnet hätte: Der Reality-TV-Neuling bastelt seiner Herzdame einen Blumenstrauß aus Toilettenpapier und kombiniert die selbst gedrehten Blüten mit ein paar echten Blumen.

Greta freut sich sichtlich über die liebevolle Aktion und auch die anderen Kandidatinnen sind von der Geste begeistert. "Je mehr ich mit ihr rede, desto interessanter und anziehender finde ich sie auch", erklärt Rafael schließlich sichtlich happy im Einzelinterview. Gegenüber Promiflash plauderte Greta aus, warum Rafael bei ihr punkten konnte. "Rafael ist einfach von der Art her sehr charismatisch, sehr ehrlich, sehr aufrecht und das hat mich geflasht", schwärmte sie. Obwohl er eigentlich nicht ihrem üblichen Typ entspricht, wolle sie sich nicht verschließen. Greta machte klar: "Er ist auch ein sehr, sehr gut aussehender Mann."

Die neue Staffel läuft ab dem 23. September 2026 bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Rafael Neugart und Greta Barthel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Greta Barthel und Rafael Neugart in "Love Island VIP"

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